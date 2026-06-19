Nueva señalización en el entorno de El Puentón de la red ciclo-senderista "Muévete por Parres"

Ya se ha instalado la novedosa señalización vertical (Camín de la Reina, La Cogolla) en la parte parraguesa de El Puentón, a la vera del Sella, incluida dentro del proyecto de la red ciclo-senderista "Muévete por Parres", que impulsa el Ayuntamiento que preside Emilio García Longo. Se trata de 215 kilómetros los que integran esa red que articula gran parte del territorio y sus recursos patrimoniales, con el objetivo de convertirlos de manera efectiva en una infraestructura dinamizadora y ofreciendo un producto diferenciado y de calidad. Un nuevo elemento para el impulso turístico de Parres.

Por su parte, el Gobierno del Principado invirtió la cantidad de 681.456,37 euros procedentes de fondos europeos Next Generation en obras de mejora del proyecto denominado Camín de los Santuarios. Los trabajos permitieron acondicionar el trazado, reforzar la señalización y la seguridad y recuperar diversos tramos para consolidar esta ruta como un referente entre los itinerarios culturales de Asturias por su riqueza histórica, arquitectónica y natural.

Alternativa turística

Las obras tenían como objetivo preservar y potenciar el valor de esta ruta, difundiendo su patrimonio natural y cultural para reforzar su atractivo como alternativa turística. La intervención formaba parte del Plan Regional de Rutas de Senderismo y Cicloturismo, dotado con un presupuesto global de 2,49 millones, abarcando actuaciones en los concejos de Oviedo, Siero, Nava, Noreña, Piloña, Parres, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja.

Una de las nuevas señales. / J. M. Carbajal

Entre las mejoras destacan la limpieza y acondicionamiento del terreno; el refuerzo de tramos con grava, instalación de peldaños y retirada de obstáculos naturales; la construcción de pequeños muros y pasarelas, y acondicionamiento de cauces de agua; la renovación de la señalización en puntos estratégicos; y la mejora de áreas de descanso. El resultado es un itinerario renovado que ofrece 174 kilómetros para senderismo y 175 kilómetros para cicloturismo, distribuidos en nueve etapas principales, con tramos alternativos que suman 46 kilómetros adicionales.

Historia y patrimonio

El Camín de los Santuarios recorre once municipios siguiendo antiguas vías que conectaban Oviedo con el oriente asturiano y la comarca cántabra de Liébana. Este trazado, documentado históricamente, pone en valor un extraordinario patrimonio cultural y natural, con elementos destacados como: la Catedral de Oviedo o el Palacio de Meres, en Siero (BIC); El Puentón de Cangas de Onís o la Iglesia de San Pedro de Alles (Peñamellera Alta); o lugares emblemáticos como el Santuario de Covadonga, el Monasterio de San Pedro de Villanueva y la Iglesia de San Pedro de Plecín, del siglo XII.

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El Camín de los Santuarios fue inaugurado en agosto de 2022 por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el entonces presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en el marco de los actos de conmemoración de los 1.300 años de la Batalla de Covadonga.