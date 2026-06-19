El Plan Mayor Seguridad recorre Piloña con charlas para prevenir delitos entre las personas mayores

La última parada de las charlas del Plan Mayor Seguridad en Piloña tuvo lugar este miércoles en el centro social de Coya, dentro de un programa que se viene desarrollando en distintos pueblos del concejo para ofrecer a las personas mayores información útil frente a fraudes, robos y otras situaciones de riesgo. La iniciativa, impartida por la Guardia Civil, forma parte de una campaña más amplia de carácter preventivo que busca extender estos consejos por varios núcleos del municipio.

Objetivo del programa

El propósito de este programa, promovido desde el Ministerio del Interior, es que las personas mayores y su entorno estén informados sobre los nuevos hechos delictivos de los que pueden ser víctimas, conozcan los recursos disponibles para garantizar su protección y adopten conductas proactivas que contribuyan a que la respuesta policial sea cada vez más efectiva. Al mismo tiempo, la iniciativa persigue que las medidas previstas cuenten también con su participación e implicación activa.

Contenido de las charlas

Las sesiones están concebidas con un enfoque muy práctico y pegado a situaciones cotidianas. Carolina Carmona, una de las personas implicadas en la organización, resume algunos de los asuntos que se tratan: "desde estafas a medidas de seguridad en casa o qué tener en cuenta si se van de vacaciones". Ese carácter divulgativo busca que la información resulte comprensible y útil para los asistentes, con recomendaciones básicas de prevención y pautas sencillas para actuar con más seguridad en la vida diaria. Junto a ello, el programa también pretende reforzar la confianza en las fuerzas de seguridad y normalizar que los vecinos comuniquen cualquier hecho sospechoso: "que no tengamos problema en informar si vemos algo raro", señala Carolina, que añade además que "informar no supone que haya que presentar denuncia". Con estas charlas se pretende "quitar un poco el miedo" a implicarse de manera activa.

Cercanía en el medio rural

Uno de los valores que subrayan desde la organización es la proximidad con la que se desarrollan estas charlas en el ámbito rural. La organizadora destaca igualmente que el hecho de que las sesiones sean impartidas por un guardia civil del puesto de la zona ayuda a "acercar un poco el recurso a la ciudadanía". Ese formato, explica, favorece una charla directa, sencilla y "muy coloquial", pensada para resolver dudas sin distancia institucional.

Calendario en Piloña

La sesión de Coya se suma a otras convocatorias ya celebradas en Pintueles y Espinaréu. Las próximas charlas tendrán lugar en Llames de Parres, el viernes 26 a las 16.30 horas; y en L'Infiestu, el lunes 29 a las 16.00 horas. Carmona apunta, además, que esta última puede ser "una de las más concurridas" del ciclo.

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Entidades participantes

Esta iniciativa recogen la participación del Ayuntamiento de Piloña, la Asociación El Prial, el Gobierno del Principado de Asturias, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad. En conjunto, el despliegue evidencia una apuesta por llevar este tipo de información preventiva a diferentes localidades del concejo.