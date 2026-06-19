La Sala Loreto se asoma al cosmos: "Más que centrarnos solo en el eclipse, aprovechamos para explicar qué es el universo"

La Sala Loreto de Colunga acogió la charla divulgativa "Un eclipse para entender el cosmos", una actividad con entrada gratuita organizada por Villaviciosa ConCiencia y protagonizada por Pablo Cayado Llosa, profesor e investigador "Ramón y Cajal" del Departamento de Física de la Universidad de Oviedo y presidente de la asociación. La conferencia tomó como punto de partida el eclipse solar del 12 de agosto de 2026, pero aspiró a convertir ese gran acontecimiento astronómico en una puerta de acceso a cuestiones mucho más amplias sobre el universo.

Más allá del eclipse

"Más que centrarnos únicamente en el eclipse en sí, queremos aprovechar la plataforma para explicar un poco sobre lo que es el universo, la formación de las estrellas, las galaxias, el sistema solar y cómo se formaron la Tierra y la Luna", explicó Cayado. El investigador se apoyó en modelos de estos cuerpos celestes para hacer más visuales conceptos que suelen despertar curiosidad entre el público, como la causa de las estaciones, los movimientos de rotación, o la alineación entre los tres cuerpos que hace posible un eclipse. También abordó una de las cuestiones que más llama la atención en este tipo de encuentros: la dificultad de comprender la escala real del sistema solar.

Una charla para todos

La charla, según subrayó su ponente, estuvo pensada para asistentes de cualquier edad y formación, con un tono divulgativo y sin tecnicismos. "Huimos del lenguaje técnico y de explicaciones muy elaboradas; tratamos de simplificar las cosas para que todo el mundo que asista lo entienda", explica. Su experiencia en sesiones anteriores, confirma que el formato funciona bien porque parte de preguntas cotidianas y desmonta ideas muy extendidas, como la creencia de que las estaciones dependen de estar más cerca o más lejos del Sol.

Ciencia cercana

Cayado sostiene que una de las reacciones más habituales del público aparece cuando descubren que las estaciones están ligadas a la inclinación del eje terrestre. "También se sorprenden enormemente con la escala real del sistema solar", señaló. Entre los asuntos que suelen despertar más interés mencionó igualmente la causa de las mareas, otro ejemplo de cómo la charla buscó llevar la astronomía a fenómenos cercanos y reconocibles.

Observación segura para el eclipse

La conferencia reservó además un espacio destacado a la observación segura del eclipse, ante el interés creciente que despierta ya la cita de agosto. El físico advirtió de que, mirar al Sol sin la protección adecuada entraña un serio riesgo para la salud ocular, por lo que recomendó limitarse a gafas de eclipse certificadas o a filtros solares homologados para prismáticos y telescopios. "Los métodos caseros, como CDs o radiografías, se deben evitar totalmente" y, en el caso de los cristales de soldador, "se deben usar exclusivamente los de numeración DIN-14 en adelante", recalcó.

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Vocación divulgativa

El entrevistado insistió en que la cita no se ciñe exclusivamente al eclipse del 12 de agosto, y que es una gran excusa para abordar otros aspectos sobre astronomía y cosmología. "La charla va mucho más allá del mero eclipse del día 12 de agosto" asegura que, "los que nos dedicamos a la divulgación tenemos la responsabilidad de aprovechar estas oportunidades para tratar de enseñar cosas interesantes a la gente". Con esa filosofía, la sesión celebrada este miércoles buscó convertir un evento astronómico excepcional en una ocasión para acercar la ciencia al público general.