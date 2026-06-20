Arenas de Cabrales celebra las fiestas de San Juan y San Pedro
El chupinazo y el ya tradicional "Panorama" abrieron las actividades
El ramu, las bandinas, los fuegos artificiales y La Jira vuelven a marcar el ambiente festivo en Arenas de Cabrales. La localidad celebrará las fiestas de San Juan y San Pedro los días 19, 20 y 27 de junio de 2026, con verbenas, música tradicional y actividades infantiles. Eso sí, por primera vez, hubo Panorama infantil en la villa cabraliega, en la noche del viernes.
San Juan, patrón de Arenas de Cabrales, centra unas celebraciones que también incluyen la festividad de San Pedro. El programa comenzó ayer, viernes, día 19, continua este sábado, día 20, con los principales actos religiosos y populares, y concluirá una semana después, el 27 de junio, con La Jira en La Segada.
Programa de fiestas
Viernes 19 de junio
23:00 horas: chupinazo y salida del Panorama junto a la Bandina'l Kásano.
00:00 horas: fuegos artificiales.
00:30 horas: gran verbena amenizada por la orquesta Nueva Banda y DJ Andrés.
Sábado 20 de junio
11:00 horas: pasacalles con la Bandina'l Kásano.
12:00 horas: salida del ramu desde la capilla de San Juan.
13:00 horas: misa solemne en honor a San Juan.
18:00 horas: salida del ramu desde el Ateneo hacia Llaneles, acompañada por la Bandina'l Kásano y el grupo folklórico Corri-Corri.
19:30 horas: sesión de tardeo amenizada por la Bandina Los Vientos.
20:30 horas: atracciones gratuitas durante una hora.
23:30 horas: gran verbena con las orquestas Nueva Banda y Pasito Show.
Sábado 27 de junio: la jira
16:00 horas: salida desde Llaneles hacia La Segada, acompañada por la Charanga El Felechu.
16:30 horas: llegada a La Segada, merienda-cena, música de la Charanga El Felechu y juegos infantiles.
23:30 horas: gran verbena con el Grupo Cuarta Dimensión, el Dúo Sin Pausa y DJ.
La organización recuerda la importancia de recoger los residuos antes de abandonar La Segada al término de La Jira
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