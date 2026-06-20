El ambicioso plan del Ayuntamiento de Cangas de Onís para crear 400 nuevas plazas de aparcamiento, al descubierto

Cangas de Onís ha ido ganando terreno en los últimos años al déficit de estacionamiento que arrastra por ser uno de los principales destinos turísticos y comerciales de Asturias. El Ayuntamiento ha elevado la oferta de aparcamiento público hasta las 1.308 plazas en la ciudad, una cifra que aspira a incrementar en los próximos meses con la puesta en servicio de nuevas bolsas de estacionamiento ya en fase avanzada de ejecución o estudio. El objetivo, habilitar 400 plazas más, para alcanzar las 1.700 a medio plazo.

La cifra actual refleja el resultado de diversas intervenciones acometidas en los últimos años. Entre ellas, las nuevas plazas habilitadas en la Carretera Cañu, en la zona de la calzada de Ponga, las creadas en el entorno del frontón de Contranquil, y las incorporadas en el barrio de El Lleráu.

Nuevo espacio en La Morra

Pero el alcalde, José Manuel González Castro (PP), no quiere que el crecimiento se detenga. La próxima incorporación al mapa de aparcamientos local llegará en cuestión de semanas, cuando entre en funcionamiento el nuevo espacio habilitado en la zona del mercado de ganados, en La Morra, a la salida de la localidad en dirección a Covadonga. Esta instalación aportará 84 plazas adicionales.

Paralelamente, el equipo de gobierno trabaja en un proyecto de mayor envergadura: la creación de un nuevo aparcamiento en la avenida de Castilla (Carretera Cañu), que permitiría albergar más de un centenar de vehículos. El Ayuntamiento ha solicitado ya a la Demarcación de Carreteras del Estado las autorizaciones e informes preceptivos. La respuesta de este organismo será clave para determinar si el proyecto puede materializarse o si requiere ajustes en su planteamiento.

Búsqueda de soluciones

La búsqueda de soluciones no se circunscribe al centro urbano. Los servicios técnicos y jurídicos municipales están analizando alternativas en Cangues d’Arriba, así como otras posibilidades de ampliación en las inmediaciones de Contranquil. El objetivo, según fuentes municipales, es dar respuesta tanto a las necesidades actuales como a las que previsiblemente surgirán en el futuro, en un contexto de presión turística creciente.

Junto a la creación de nuevas plazas, el Ayuntamiento mantiene su apuesta por las medidas que optimizan el uso de los espacios ya existentes. La zona azul de El Censu, implantada hace ocho años, según las autoridades locales, se ha consolidado. El sistema permite estacionar de forma gratuita la primera media hora y extiende la estancia hasta un máximo de dos horas, con una tarifa de 0,90 euros por ese periodo.

Zona azul todo el año

Según el Consistorio, la medida ha cumplido sus objetivos y ha contribuido a mejorar la disponibilidad de plazas en el corazón de la capital del concejo. Por ello, el gobierno local tiene previsto en la próxima licitación del servicio que la zona azul pase a operar todo el año, eliminando el carácter estacional que había mantenido hasta ahora. Este cambio, explica el Regidor, responde a la realidad actual de Cangas, donde la afluencia de vehículos se mantiene elevada más allá de las etapas vacacionales.

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El objetivo de todas las medidas previstas por el equipo de gobierno es seguir mejorando la movilidad en un municipio que, por su condición de puerta de entrada a los Picos de Europa y por su pujante tejido comercial, concentra una demanda de aparcamiento que exige "soluciones sostenidas en el tiempo".