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Concentración motera de Caballeros del Asfalto de la Guardia Civil, en el santuario de Covadonga

Las motos fueron bendecidas y hubo una ofrenda floral

Concentración motera en Covadonga

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Concentración motera en Covadonga / J. M. Carbajal

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Covadonga (Cangas de Onís)

Alrededor de setenta motos de la Asociación de Caballeros del Asfalto de la Guardia Civil, procedentes de diversos puntos del país, se desplazaron este mediodía al santuario mariano de Covadonga, en el marco de la 1ª Concentración 'Ciudad de Oviedo', que organizan Caballeros del Asfalto de la Guardia Civil-Asturias y la Junta Nacional de Caballeros del Asfalto y que tiene como epicentro la capital del Principado de Asturias a lo largo del fin de semana. En el Real Sitio de Covadonga fueron bendecidas y también hubo ofrenda floral.

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