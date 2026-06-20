El Gran Trail Picos de Europa reunirá a 1.200 corredores de 28 países el próximo día 27

Todo listo en Benia de Onís para la undécima edición del Gran Trail Picos de Europa, que tendrá lugar el próximo sábado, 27 de junio. Todo un referente nacional e internacional, con diferentes modalidades y distancias. Un total de 1.200 corredores, en representación de 28 países (Estados Unidos, Canadá, Australia, Grecia, Chile, México, Argentina, Italia, Bélgica, España, etcétera) se darán cita en ese concejo del oriente del Principado. El 85 por ciento de los inscritos procede de fuera de Asturias.

Una de las novedades de esta edición será la retransmisión en directo de la distancia de 22 kilómetros. Además, las previsiones meteorológicas para esa jornada son francamente buenas. Eso sí, en lo referente a organización, cabe reseñar que la prueba contará con 180 voluntarios y voluntarias. Por otro lado, los principales patrocinadores de la carrera son los siguientes: Caja Rural, Ayuntamiento de Onís, Turismo Asturias, Grupo Leomotor, Renault-Dacia Garaje Covadonga y Land.

un competidor en una edición anterior de la prueba. / R. J. M. C.

En la pasada edición de 2025, en la distancia reina, la de 70 kilómetros, el triunfo fue para el asturiano Adrián Ardura Martínez (Toscaf-Recta Final), que completó el recorrido en 9 horas, 23 minutos y 40 segundos.

La segunda plaza fue para el francés Florian Venot (SEO Bird Life Ebro Delta), con un tiempo de 10h12:40, seguido por Carmelo González Rodríguez (Tolisco-Keepgoing Canarias), que paró el crono en 10h36:36.

En la categoría femenina, la victoria fue para la vizcaína Sandra Sevillano Guerra (Independiente), con un tiempo de 11h50:07. El podio lo completaron Rocío Lavín Barquín (CD Ozono), segunda con 13h24:23, y, en la categoría de parejas, los ganadores fueron Aritz Sardina San Martín y Xabier Zarranz Osinaga (Txurregi), con un tiempo de 10h42:00.

10 kilómetros: Sergio Pajares Rojo (CD La Braña-Solorunners) con 56:50, seguido de Adonay Rodríguez Oliva (CD Stone Island) y Pelayo Díaz Martínez (Independiente). En mujeres ganó Esther Ramos Martínez (Independiente) con 1h06:23, por delante de Eva Bardales (Cangas de Onís Atletismo) y Ainhoa Artetxe Korta (Zipitze).

22 kilómetros: Mikel García Escocia (Running ZGZ) con 2h17:56, acompañado en el podio por Amets Aramberri Otegui (Soronea-Ammma KK) y Ernesto Herrero Blanco (Club Oriente Atletismo). En la categoría femenina se impuso Ione Bordes Rodríguez (Trail Team Bizkaia) con 3h15:49, seguida por Maider Legarda y Eva González Tejeda (Alpino Tabira MT).

35 kilómetros: Joel Santamaría Peraita (CDM Desafío Urbión) con 3h20:03. Le siguieron Jon Durana Basoa (Airamendi Korrikalariak) y Ángelo Organero Viñas (Club Triatlón 28.300 Aranjuez). En mujeres ganó Miria Espín Duque (Mountain Noroeste) con 4h22:33, segunda fue Laura Jiménez Elipe (Independiente) y tercera Julia Revert Vicedo (CD Trivici). En parejas, victoria para Ainara Alcuaz Rodríguez y Rubén González Zozaya (Hiru Herri), con 4h11:58.

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48 kilómetros: Javier Hernando de Lema (Todovertical V+ Evorunner) con 4h58:53, seguido por Sergio de Oliveira Gómez (Alpino Uzturre) y Juan Manuel Hervás Coronel (Tablas Trail). En categoría femenina venció Elena Pueyo Puyuelo (Team Fisio Monasterio) con 6h28:39, acompañada en el podio por Sandra Carrancio Fernández (Fuentecillas) y Salomé Gigorro Delgado (Club Triatlón 28.300 Aranjuez).