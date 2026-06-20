Homenaje póstumo al cronista oficial de Colunga José Antonio Fidalgo, este sábado

El concejo de Colunga rendiráeste sábado, a las 19.30 horas, un acto de homenaje y de agradecimiento a José Antonio Fidalgo Sánchez. El encuentro se desarrollará en la iglesia de San Juan de Duz. Fidalgo, nacido en esa parroquia colunguesa y fallecido en diciembre de 2025 a los 86 años, fue profesor de varias generaciones de alumnos en el colegio de la Inmaculada de Gijón, cronista oficial e hijo predilecto de Colunga, además de colaborador de LA NUEVA ESPAÑA durante más de 30 años.

En el acto intervendrán el político, profesor y escritor Xuan Xosé Sánchez Vicente; el cronista de Villaviciosa, Miguel González Pereda, y la colunguesa Pepa Martínez Ordieres. Actuará el Coro Orfeón San Lorenzo, con obras de Di Lasso, de Haan y Whitacre. Habrá merienda a precios populares.

Cronista e hijo predilecto

José Antonio Fidalgo Sánchez fue una figura polifacética: cronista oficial de Colunga (desde 1984), hijo predilecto del concejo (nombramiento unánime en 2019), profesor de Física y Química, crítico gastronómico y escritor.

Inició su carrera como docente en un colegio libre adoptado en Sahagún (León) en 1964. En 1969 pasó al colegio de la Inmaculada de Gijón (regentado por los Jesuitas), donde fue profesor de varias generaciones hasta su jubilación en 2003. Fue socio de honor de la Real Sociedad Española de Física y de la de Química.

Escritor prolífico

Fidalgo fue un escritor prolífico:

Fue autor de más de 150 libros de texto (Física, Química, Mecánica, Tecnología, Electrónica).

(Física, Química, Mecánica, Tecnología, Electrónica). Publicó cerca de 100 libros de gastronomía.

Xuan Xosé Sánchez Vicente y José Antonio Fidalgo, en Colunga. / Ramón Díaz

Entre sus obras destacan:

"Colunga en el ayer" (2010): un compendio de unas doscientas fotografías del archivo particular de Fidalgo y de vecinos, que abarcan desde finales del siglo XIX hasta los años sesenta.

del archivo particular de Fidalgo y de vecinos, que abarcan desde finales del siglo XIX hasta los años sesenta. "Nuestra Señora Virgen de Loreto en Colunga" (2010): repasa la historia de la Cofradía de Loreto desde su fundación en 1663.

desde su fundación en "Recetas para amar Asturias. La sabrosa cocina tradicional del Principado" (2018): reivindicación de la cocina tradicional asturiana.

Crítico y divulgador gastronómico

Fue asimismo un reconocido crítico y divulgador gastronómico, cofrade de honor de mesas, quesos y vinos. Defendía la cocina tradicional frente a la innovación, decantándose por los platos "de toda la vida". Lamentaba que "Asturias está perdiendo su identidad gastronómica y es necesario rescatarla". Fue jurado habitual en el Concurso del arroz con leche de Santolaya de Cabranes y pregonó la Semana de les fabes de Colunga.

Como cronista oficial, Fidalgo dedicó su vida a investigar, preservar y difundir la historia, la cultura y las tradiciones de Colunga. En una entrevista de 2019, reflexionaba sobre la pérdida de identidad del concejo: "En Colunga todo se perdió para dar paso al auge turístico, y tampoco ha repuntado". Recordaba que a principios del siglo XX Colunga superaba los 10.000 habitantes y tenía una gran industria conservera, mientras que en la actualidad la población se ha reducido a 4.000.

Honores y reconocimientos

Cronista oficial de Colunga (desde 1984)

(desde 1984) Hijo predilecto de Colunga (2019), con apoyo unánime de la Corporación y más de medio millar de firmas de apoyo.

(2019), con apoyo unánime de la Corporación y más de medio millar de firmas de apoyo. Primer premio "Alcuentros" de la Asociación de Artesanos de Colunga (2017).

de la Asociación de Artesanos de Colunga (2017). Propuesta del alcalde José Ángel Toyos para dar su nombre a una nueva calle en la capital del concejo.

para dar su nombre a una nueva calle en la capital del concejo. Socio de honor de la Real Sociedad Española de Física .

. Socio de honor de la Real Sociedad Española de Químic a.

a. Miembro de la Academia Asturiana de Gastronomía .

. Recibió la Faba de Oro del Ayuntamiento de Colunga.

del Ayuntamiento de Colunga. Recibió el Gran Collar de Oro de la Gastronomía en España.

en España. Cofrade de Honor en diversas cofradías.

en diversas cofradías. Urogallo de Bronce y mención honorífica del Centro Asturiano de Madrid.

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En su funeral, el sacerdote Adolfo Álvarez destacó que Fidalgo "iluminaba el presente, ayudándonos a no perder las raíces del pasado".