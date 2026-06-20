Todo preparado para XI Rally Picos de Europa-ESC Petróleos, que se disputará en Piloña, Parres y Cangas de Onís

El emblemático y singular Palacio de Nevares, localizado en el concejo de Parres, acogió en la tarde de ayer, jueves, la presentación de la undécima edición del Rally Picos de Europa-ESC Petróleos, que organiza la escudería Cangas de Onís Motor, cuarta prueba puntuable para el Campeonato de Asturias de la actual temporada de 2026, la cual se disputará los días 26 y 27 de junio. El acto contó con la presencia de autoridades, junto con patrocinadores y la organización.

En el transcurso de la misma se dio a conocer el recorrido con cuatro tramos (TC Restaurante Casa Pedro, Cangas-Arriondas; TC TRC Motor, Collía-Torre; TC Palacio Nevares, Sevares-Cofiño; y TC Contenedores Llamedo, Nueva-Labra), repartidos entre los concejos de Piloña, Parres y Cangas de Onís y algunas pinceladas de una lista de participantes -entre los que destaca el piloto Gorka Antxustegi, ex-Suzuki España y vigente campeón de Rallys del País Vasco, junto a su copiloto Xabat Urresti con el Renault Clio Williams- que se publicará el próximo miércoles, 24 de junio.

Una prueba consolidada

Asimismo, se puso en valor el compromiso de los patrocinadores y colaboradores que año tras año ayudan a sacar adelante una prueba consolidada en el campeonato regional. En cuanto a lo deportivo, los actos comenzarán el viernes, día 26, con las verificaciones que tendrán lugar en el parque municipal de La Llera, en la villa de Arriondas (Parres) y la correspondiente ceremonia de salida, programada en la plaza Camila Beceña, justo al lado de la Casa Consistorial, en pleno centro urbano de Cangas de Onís.

El sábado, 27 de junio, se dilucidarán los siete especiales, repartidos en cuatro tramos cronometrados. En total serán 103 kilómetros de recorrido contra el crono, y finalizará, de nuevo, en la ciudad de Cangas de Onís, donde estará el podium y se procederá a la entrega de premios y trofeos. Este año la organización ha creado una camiseta que tendrán a la venta para todo aquel aficionado que quiera colaborar. La organización sugiere "a todos los aficionados que respeten las medidas de seguridad y disfruten del rally con responsabilidad".

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Alberto Ordóñez Losada y su copiloto José Antonio Pintor Bouzas fueron los triunfadores en la décima edición del Rally Picos de Europa, el año pasado 2025, con el Citroën C3 Rally 2, totalizando en los ocho tramos cronometrados un tiempo de 1.12.12. En segunda posición quedó César Palacio y su copiloto David de la Puente con el Peugeot 208 Rally 4, siendo terceros en el podio David García y Alfredo García Coto (Citroën AX Sport).