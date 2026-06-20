Rescatado tras ocho horas de búsqueda entre la niebla un montañero de 70 años extraviado en el Pico Monfrechu, en Ribadesella

La densa niebla que envolvía el Pico Monfrechu, la cumbre más elevada del concejo de Ribadesella, impidió este sábado la actuación del helicóptero medicalizado en el rescate de un senderista de 70 años que se había extraviado durante la ruta de ascenso. Fueron al final ocho las horas de búsqueda del operativo de rescate, que movilizó a efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil y a bomberos de Cangas de Onís, hasta que por fin lograron localizar al excursionista, vecino de Baracaldo (Vizcaya), en una zona con abundante vegetación y peligrosos cortados.

La alerta llegó al Centro Operativo de Servicios (COS) de Asturias a las 16.45 horas a través del 112. Fue el propio montañero, que se encontraba realizando la ruta de subida al Monfrechu (891 metros), quien solicitaba auxilio al haberse desorientado y sentir un cansancio extremo. Ante el aviso, se movilizó al Equipo de Rescate y se preparó el helicóptero medicalizado para acudir a la zona. Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas, con una niebla que reducía drásticamente la visibilidad, frustraron la posibilidad de un rescate aéreo.

Incertidumbre

La complejidad de la situación se incrementó al existir otro rescate en curso en la misma comarca. A las 18.15 horas, el 112 Asturias activó a los bomberos de Cangas de Onís para que se trasladasen al lugar. Paralelamente, se requirió la intervención del GREIM con base en esa misma localidad. Los agentes del Instituto Armado lograron contactar telefónicamente con el extraviado, pero el hombre no pudo precisar su ubicación exacta en el terreno, lo que añadió incertidumbre a las labores de búsqueda.

Dos especialistas del GREIM se trasladaron hasta la zona y accedieron a la cumbre del Monfrechu. Desde allí, iniciaron el descenso por la ladera norte, una de las vertientes más abruptas de la montaña. Por fin, a las 19.50 horas, lograron localizar al montañero en un operativo conjunto con los bomberos de Cangas de Onís.

Orografía peligrosa

Según la información que facilitó a los servicios de rescate, el senderista se había extraviado por la niebla. El error principal fue que, en lugar de tomar el camino de descenso correcto, había iniciado el descenso por la ladera norte, que presenta una orografía particularmente peligrosa: abundante vegetación, ausencia de senderos o vías marcadas, terreno inhóspito y numerosos cortados verticales. Estas características llevaron al montañero a quedar enriscado, en una situación de alto riesgo, lo que le llevó a detener su avance y solicitar ayuda.

Una vez localizado, los equipos de rescate procedieron a su evacuación empleando la técnica conocida como "cuerda corta". Este método permite asegurar a la persona rescatada y al rescatador con una cuerda para transitar por terrenos complejos y pendientes pronunciadas, lo que facilitó el ascenso de vuelta hacia la cumbre del Monfrechu.

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Una vez en la cima, agentes y montañero retomaron el itinerario correcto para el descenso hasta el lugar donde los miembros del GREIM habían estacionado su vehículo. Desde allí, el hombre fue trasladado hasta el punto donde había dejado su propio coche, en la carretera del Tornu, a donde llegó a las 20.47 horas. En el momento de su traslado, el excursionista se encontraba ya con las fuerzas recuperadas y no precisó de asistencia médica adicional.