Otro fin de semana festivo en Cangas de Onís como colofón a las fiestas de San Antoniu
Este domingo, en el marcoaparcamiento de la terminal de autobuses, celebración de La Jira, reparto del bollu preñaú y la botella de vino a los socios
Los festejos de San Antoniu, en la ciudad de Cangas de Onís, volverán a reanudarse el dia 20, sábado, con otra monumental verbena, en esta oportunidad teniendo como epicentro el macro-aparcamiento de la terminal de autobuses, a partir de las 23:00 horas, con nada menos que la orquesta “Cuarta Calle” y Suárezz DJ.
Al día siguiente, La Jira, será el momento del reparto del bollu preñau y la botella de vino, de 17.00 a 20.00 horas, a los afiliados a la Sociedad de Festejos de Cangas (SCF), entidad organizada de las fiestas patronales de San Antoniu, presidida por José Luis García Fernández, "Fifu".
La orquesta “Nuevo Tango" amenizará la última de las verbenas, junto a Suárezz DJ, ese domingo, día 21, igualmente en el macro-aparcamiento de la estación de autobuses, con la orquesta “Nuevo Tango” y Suárezz DJ, aunque a la medianoche la movida se trasladará por unos minutos al emblemático puente “romano”, a la vera del Sella, para disfrutar de una impresionante colección de fuegos artificiales –lanzada por Pirotecnia Pibierzo, de León-. Tras la quema, se reanudará (00:30 horas) la verbena que pondrá colofón a San Antoniu-2026.
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