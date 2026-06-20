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Otro fin de semana festivo en Cangas de Onís como colofón a las fiestas de San Antoniu

Este domingo, en el marcoaparcamiento de la terminal de autobuses, celebración de La Jira, reparto del bollu preñaú y la botella de vino a los socios

Descarga de fuegos artificiales junto El Puentón.

Descarga de fuegos artificiales junto El Puentón. / J. M. Carbajal

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Los festejos de San Antoniu, en la ciudad de Cangas de Onís, volverán a reanudarse el dia 20, sábado, con otra monumental verbena, en esta oportunidad teniendo como epicentro el macro-aparcamiento de la terminal de autobuses, a partir de las 23:00 horas, con nada menos que la orquesta “Cuarta Calle” y Suárezz DJ.

Al día siguiente, La Jira, será el momento del reparto del bollu preñau y la botella de vino, de 17.00 a 20.00 horas, a los afiliados a la Sociedad de Festejos de Cangas (SCF), entidad organizada de las fiestas patronales de San Antoniu, presidida por José Luis García Fernández, "Fifu".

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La orquesta “Nuevo Tango" amenizará la última de las verbenas, junto a Suárezz DJ, ese domingo, día 21, igualmente en el macro-aparcamiento de la estación de autobuses, con la orquesta “Nuevo Tango” y Suárezz DJ, aunque a la medianoche la movida se trasladará por unos minutos al emblemático puente “romano”, a la vera del Sella, para disfrutar de una impresionante colección de fuegos artificiales –lanzada por Pirotecnia Pibierzo, de León-. Tras la quema, se reanudará (00:30 horas) la verbena que pondrá colofón a San Antoniu-2026.

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