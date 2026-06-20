Las semifinales y la final del torneo de fútbol-base Gaitero Cup, este domingo, en Cangas de Onís

Los equipos alevines del Cánicas AC y del Arenas del Sella, ambos ascendidos a la Segunda Categoría tras la finalización de la temporada 2025/26, participaron, junto a otros conjuntos, en el torneo de fútbol-base Gaitero Cup. Una buena representación de la comarca oriental de Asturias. Y aunque Canicas- Arenas siempre fue derby, esta generación son amigos fuera del campo y compañeros dentro de la competición sana.

Ambos combinados, de Cangas de Onís y de Arriondas, compiten actualmente en la Gaitero Cup y también lo harán en la Sella Cup- 2026. El Cánicas AC fue campeón en ambos torneos en el pasado ejercicio de 2025 y recibieron homenaje en la Gala del Deporte. La semifinal y final de la Gaitero Cup será mañana, domingo, en el campo Nuevo Santa Cruz-Manolo Chaso, en Cangas de Onís a las 15.00 horas y 17.00 horas, respectivamente.