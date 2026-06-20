La supresión de un paso a nivel en Sotu Dueñes (Parres) costará 4,6 millones
La solución aprobada por Adif consiste en la construcción de un paso superior para vehículos y una pasarela peatonal
Las obras de supresión del paso a nivel de Sotu Dueñes, en Parres, han sido adjudicadas por Adif en 4,6 millones de euros. "El conjunto de obras a ejecutar incrementará las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte para tráficos viarios y ferroviarios y para los peatones, así como los entronques en las salidas de viales y su conexión con la N-634. Una gran noticia", comentó en su perfil de redes sociales el alcalde de Parres, Emilio García Longo.
El paso a nivel está ubicado muy cerca de la estación de Sotu Dueñes, en la línea de ancho métrico (antigua FEVE) Oviedo-Llanes. La solución consiste en la construcción de un paso superior para vehículos sobre las vías y sobre la carretera N-634, y la ejecución de una pasarela peatonal de madera.
El proyecto contempla también la prolongación de los caminos existentes, lo que permitirá suprimir otros cuatro pasos adyacentes, favoreciendo la permeabilidad del municipio. "Esta actuación contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (Salud y Bienestar), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles)", según Adif.
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