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La supresión de un paso a nivel en Sotu Dueñes (Parres) costará 4,6 millones

La solución aprobada por Adif consiste en la construcción de un paso superior para vehículos y una pasarela peatonal

El paso a nivel que será suprimido en Sotu Dueñes (Parres).

El paso a nivel que será suprimido en Sotu Dueñes (Parres). / J. M. Carbajal

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Arriondas (Parres)

Las obras de supresión del paso a nivel de Sotu Dueñes, en Parres, han sido adjudicadas por Adif en 4,6 millones de euros. "El conjunto de obras a ejecutar incrementará las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte para tráficos viarios y ferroviarios y para los peatones, así como los entronques en las salidas de viales y su conexión con la N-634. Una gran noticia", comentó en su perfil de redes sociales el alcalde de Parres, Emilio García Longo.

El paso a nivel está ubicado muy cerca de la estación de Sotu Dueñes, en la línea de ancho métrico (antigua FEVE) Oviedo-Llanes. La solución consiste en la construcción de un paso superior para vehículos sobre las vías y sobre la carretera N-634, y la ejecución de una pasarela peatonal de madera.

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El proyecto contempla también la prolongación de los caminos existentes, lo que permitirá suprimir otros cuatro pasos adyacentes, favoreciendo la permeabilidad del municipio. "Esta actuación contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (Salud y Bienestar), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles)", según Adif.

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