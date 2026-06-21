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Protesta vecinal: exigen la mejora de los accesos a la playa de La Güelga, en Llanes, en muy mal estado

El deterioro de los accesos y la pasarela del arenal, en Asturias, genera preocupación entre los vecinos de la zona

Algunas de las personas que protestaron ayer en la playa de La Güelga.

Algunas de las personas que protestaron ayer en la playa de La Güelga. / R. D.

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llanes

Más de medio centenar de vecinos de la parroquia de Hontoria (Jontoria), que incluye el pueblo del mismo nombre y los de Villahormes (Villajormes) y Cardosu, se concentraron ayer en la playa de La Güelga, una de las más singulares del oriente de Asturias, en la que se encuentra el famoso Castru de las Gaviotas, un impresionante puente natural. El motivo de la protesta se centró en el lamentable estado de los tres accesos a la playa, así como su entorno.

La situación es tal que resulta difícil el acceso a personas con discapacidad o con sillas de bebé. Los vecinos reclaman un arreglo de los accesos, así como de la pasarela que avanza junto al río Santecilio (San Cecilio), muy deteriorada y en la que ya se han registrado, al menos, dos accidentes. La Güelga está catalogada como playa natural y suele registrar cientos de visitas cada día durante la temporada estival.

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