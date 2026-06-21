La playa de Poo, en Llanes, mejor arenal de Asturias y finalista al premio de mejor de España en 2026
El arenal, que ya fue destacado en ediciones anteriores, aspira a ser el primero del Principado en alzarse con el título nacional, que concede la revista "Condé Nast Traveler"
La costa asturiana vuelve a situarse en el mapa de los mejores arenales de España. Los lectores de la revista especializada en viajes y estilo de vida "Condé Nast Traveler" han seleccionado la playa de Poo, en el concejo de Llanes, como la mejor playa de Asturias en 2026, lo que la convierte automáticamente en una de las diez finalistas que optan al galardón nacional. La votación definitiva para elegir la mejor playa de España permanecerá abierta hasta el próximo día 28, fecha en la que se desvelará el nombre del arenal ganador. Se puede votar en este enlace.
Este reconocimiento no es nuevo para la playa de Poo. El arenal, que se extiende a lo largo de unos 150 metros en el interior de un entrante del mar, ya fue seleccionado en las ediciones de 2024 y 2025 como una de las más bonitas del país. Sin embargo, en ambas ocasiones se quedó a las puertas del premio absoluto, que el año pasado recayó en Cala Bassa, en Ibiza. En esta edición, la candidatura asturiana parte con la aspiración de dar el salto definitivo y convertirse en la primera playa del Principado en alzarse con el título.
Ubicación privilegiada
La publicación ha destacado varios atributos de la playa de Poo que explican su popularidad entre los votantes. El primero es su ubicación privilegiada, con vistas a la imponente silueta de los Picos de Europa y rodeada de verdes acantilados que enmarcan el arenal. La playa presenta forma de ensenada y está protegida por un entorno de abundante vegetación, lo que limita la exposición al viento y ofrece una barrera natural frente al oleaje del Cantábrico. Precisamente esa configuración geográfica, con el mar entrando de forma mansa por la desembocadura del río Vallina, convierte el arenal en una suerte de piscina natural de aguas tranquilas durante la pleamar, una singularidad que lo distingue de otros arenales del norte peninsular.
Otro de los aspectos subrayados por la organización es la seguridad de la zona de baño. La playa está considerada una de las más seguras de Asturias, lo que la convierte en un destino preferente para familias con niños pequeños y para personas con movilidad reducida. Su pendiente suave hacia el mar y sus aguas poco profundas, que en marea alta transforman el espacio en una piscina natural de agua salada, facilitan el baño incluso para quienes no tienen experiencia en el mar.
Destino de ocio familiar
La playa cuenta además con acceso señalizado y aparcamiento cercano, así como con servicios de salvamento y duchas durante la temporada alta. Todo ello, sumado a su inclusión en el Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias, que preserva su biodiversidad y equilibrio ecológico, refuerza su atractivo como destino de ocio familiar.
La representante del Principado no tendrá un camino fácil en la fase final. Compite contra otros nueve arenales de reconocido prestigio en el litoral español: la Playa de Bolonia (Tarifa, Cádiz), Ses Illetes (Formentera), la Playa de las Conchas (La Graciosa), Los Locos (Suances, Cantabria), la Playa Illa Roja (Begur, Girona), la Playa Norte (Peñíscola), Las Catedrales (Ribadeo, Lugo), la Playa de Laga (Vizcaya) y la Playa de Calblanque (Cartagena). Un cartel de finalistas que incluye algunas de las estampas costeras más icónicas del país, desde las dunas de Bolonia hasta los acantilados de Las Catedrales, pasando por las aguas turquesas de Ses Illetes.
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