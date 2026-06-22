La Benéfica anuncia un ciclo de conciertos para traer a Piloña algunas de las propuestas musicales más innovadoras del país

La Benéfica de Piloña arranca esta temporada estival con un nuevo ciclo de conciertos, cuyo principal el objetivo es acercar al medio rural algunas de las propuestas musicales más innovadoras, singulares y emocionantes del panorama estatal actual. La iniciativa supone la apertura de una nueva línea de programación propia, curada por el equipo de la entidad cultural, con la voluntad de consolidar el antiguo teatro de Infiesto como un espacio de referencia para la música en directo y para el descubrimiento de artistas que están renovando los lenguajes musicales desde posiciones arriesgadas y originales. Las dos primeras citas de este nuevo ciclo tendrán como protagonistas a Bewis de la Rosa, el próximo 3 de julio, y a Boyanka Kostova, que actuarán el 26 de julio.

"Queremos que La Benéfica sea un lugar donde puedan suceder cosas que nadie espera encontrar en un pueblo pequeño. Nos interesa traer artistas que están empujando los límites de la música contemporánea, propuestas que emocionan, que hacen pensar y que tienen algo que decir sobre el mundo que habitamos. Al mismo tiempo, queremos reivindicar que desde un antiguo teatro en Infiesto también se puede acceder a algunas de las propuestas más interesantes de la creación musical contemporánea", comentó Antía Seijas, programadora de La Benéfica de Piloña.

El concierto de Bewis de la Rosa marcará el arranque de esta nueva programación. Considerada una de las propuestas más singulares de la escena independiente actual, la artista manchega ha desarrollado el concepto de Rap Rural, un universo en el que música, danza y performance se entrelazan con referencias al folclore y la tradición castellana. Su propuesta combina rap, hip-hop, sonidos latinos y raíces populares para abordar cuestiones como el acceso a la tierra, la autosuficiencia, la memoria histórica, el decrecimiento o la salud mental, reivindicando la comunidad y las raíces como herramientas de transformación social. La apertura de puertas será a las 20.00 horas y el concierto comenzará a las 21.00 horas. Tras la actuación, la celebración continuará con una sesión de la DJ Killaphonia.

La segunda cita llegará el 26 de julio de la mano de Boyanka Kostova, el dúo gallego formado por Cibrán García (Saibran Yiyi) y Chicho (Chicho do Funk y Ortiga), referentes de la experimentación musical desde el hip-hop y la electrónica, siempre atravesados por la retranca y la identidad gallega. En pleno décimo aniversario de la formación, presentarán en Infiesto su nuevo trabajo, "X", publicado este mismo año y que cuenta con colaboraciones de artistas como Joe Crepúsculo. Para esta segunda fecha, la apertura de puertas será a las 21.00 horas y el concierto comenzará a las 22.00 horas. Además, La Benéfica abrirá La Maléfica, su chigre cultural, antes de la actuación para convertir la noche en una experiencia festiva completa.

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Con este nuevo ciclo de conciertos, La Benéfica continúa ampliando su programación cultural y refuerza su apuesta por acercar al territorio rural propuestas artísticas contemporáneas de primer nivel, generando nuevas oportunidades de acceso a la cultura y situando a Piloña en el mapa de los circuitos musicales independientes. Las entradas para ambos conciertos ya están disponibles a través de la página web de La Benéfica.