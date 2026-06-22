Liga asturiana de bolo palma: Colombres se proclama campeón a falta de dos jornadas
La decimosexta jornada certificó el título para los de la capital ribadevense, que se impusieron por 4-2 a Cué en el duelo estelar del fin de semana
LNE
La decimosexta jornada certificó el título para Colombres, que se impuso por 4-2 a Cué en el duelo estelar del fin de semana y se aseguró matemáticamente el campeonato cuando aún restan dos jornadas para el final de la competición.
El conjunto colombrino culmina así una temporada muy regular, liderando la clasificación durante buena parte del campeonato y aprovechando los enfrentamientos directos para ampliar su ventaja sobre sus perseguidores.
Por detrás, Pancar y La Cortina firmaron tablas (3-3) en un encuentro muy equilibrado, resultado que mantiene a ambos equipos igualados en la tercera posición. También concluyó en empate el enfrentamiento entre Herrerías y Peñamellera Baja (3-3).
Bustio, por su parte, se impuso por 2-4 en su visita a Miguel Purón y consolida la quinta plaza de la clasificación. La Mazuga disfrutó de jornada de descanso.
Colombres lidera la tabla con 25 puntos y ya es campeón de liga. Cué suma 20 puntos, mientras que La Cortina y Pancar comparten la tercera posición con 19. Bustio alcanza los 15 puntos, La Mazuga se mantiene con 10, Peñamellera Baja suma 9, Herrerías 6 y Miguel Purón cierra la clasificación con 5 puntos.
Próxima jornada (17)
Bustio – La Cortina
Peñamellera Baja – La Mazuga
Colombres – Pancar
Miguel Purón – Herrerías
Descansa: Cué
El ya campeón Colombres recibirá a Pancar en uno de los encuentros más atractivos de la jornada, mientras que La Cortina visitará a Bustio con la intención de consolidar su posición en la zona alta.
La Mazuga afrontará una complicada salida a la bolera de Peñamellera Baja, en un duelo entre equipos muy igualados en la clasificación.
Miguel Purón y Herrerías se enfrentarán en un partido clave para eludir la última posición de la tabla.
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