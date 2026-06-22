Luto en Posada de Llanes por la muerte del conocido hostelero Jovino Santoveña
El fundador de la sidrería Pablo’s, Premio de Turismo "Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes", falleció a los 82 años
Posada de Llanes está de luto: ayer falleció uno de los vecinos más queridos de la parroquia, Jovino Santoveña Llaneza. Tenía 82 años. Fundador de la sidrería Pablo’s, conocida popularmente aún hoy como «Jovino», fue referente del sector en la comarca.
Natural de una familia vinculada al campo, Jovino Santoveña fue labrador, palista y camionero, trabajó en minas, areneros y en la construcción de carreteras. Pero fue en la hostelería donde encontró su verdadera vocación. Junto a su esposa, María Jesús Ruenes, comenzó regentando la cafetería Los Ángeles, hasta que en 1980 abrió Pablo’s, la primera sidrería de Posada.
Premio de Turismo
Quienes le conocieron destacan su sonrisa permanente y su buen humor. En 2009, con motivo de su jubilación, recibió un homenaje sorpresa en el polideportivo de Posada que reunió a más de 150 personas. La placa que recibió entonces destacaba "sus más que reconocidos méritos detrás de la barra durante más de 25 años". En 2013, recibió el Premio de Turismo "Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes", galardón que compartió con su esposa.
La capilla ardiente ha quedado instalada en el velatorio del tanatorio Santa Teresa, en Posada de Llanes. La iglesia de Posada acogerá hoy, martes, a las seis de la tarde el funeral de cuerpo presente por su alma. Acto seguido, recibirá sepultura en el cementerio parroquial.
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