Mosaico de tradiciones y música contemporánea por San Juan en media docena de localidades de la comarca

La festividad de San Juan está ofreciendo en la comarca un mosaico de tradiciones que combinan el arraigo más profundo con la animación musical más contemporánea. Desde el pasado viernes 19 de junio y con una programación que se extiende hasta el próximo fin de semana, localidades como Arenas de Cabrales, Balmori (Valmori), Ribadesella, Parres de Llanes, Villa y Arriondas, han sido o serán escenarios de una celebración que, si bien tiene su epicentro en la noche del 23 al 24, se ha ramificado en múltiples propuestas para todos los públicos.

Arenas de Cabrales fue una de las primeras localidades en dar el pistoletazo de salida. El pasado viernes, a las 23:00 horas, el tradicional chupinazo y la salida del panorama, acompañados por la Bandina'LKasaño, marcaron el inicio de unas fiestas que tuvieron su momento álgido con el lanzamiento de fuegos artificiales a la medianoche. La verbena, amenizada por la Orquesta Nueva Banda y el DJ Andrés, prolongó la celebración hasta altas horas de la madrugada. Al día siguiente, sábado 20, la jornada se dividió entre los actos religiosos y los lúdicos. A las 11:00 horas tuvo lugar un pasacalles y a mediodía la salida del ramu desde la capilla de San Juan, seguida de una misa solemne. Por la tarde, a las 18:00 horas, se produjo una segunda salida del ramu, en este caso desde el Ateneo hacia Llaneces, con el acompañamiento de la bandina y el corri-corri. La jornada concluyó con sesión de tardeo, una hora de atracciones gratuitas y una gran verbena a las 23:30 que contó con las orquestas Nueva Banda y Pasito Show.

La programación en Arenas de Cabrales no concluye con el fin de semana. El sábado 27 de junio tendrá lugar "La Jira", un evento que comenzará a las 16:00 horas con la salida desde Llaneces hacia La Segada, acompañados por la charanga El Felechu. La llegada a la zona de merienda, prevista para las 16:30 horas, incluirá juegos infantiles y, de nuevo, la música de la charanga, en una jornada que culminará a las 23:30 horas con una verbena a cargo del grupo Cuarta Dimensión y el Dúo Sin Pausa, además de la actuación de un DJ.

Por su parte, Balmori (Llanes) concentra sus celebraciones en tres jornadas, entre el domingo 21 y el miércoles 24. El domingo, la jornada se inauguró a las 08:00 horas con la salida para cortar la leña de la hoguera, que fue plantada a las 17:00 horas, momento en el que comenzaron también los bailes regionales. La velada se cerró con una verbena que contó con la actuación del Dúo Brass y Pasito Show. El martes 23, la tradición del enrame de las Fuentes, junto con la quema de La Xana y un espectáculo pirotécnico, centrará la atención a partir de las 22:30 horas. La verbena posterior, con Dúo Biorama y Disco Móvil Vas Bailar, dará continuidad a la noche. El miércoles 24, día grande de la festividad, se celebrará la procesión y misa solemne en honor a San Juan Bautista a las 12:00 horas, tras lo cual se realizará la subasta del ramu y nuevos bailes regionales. La música volverá a ser protagonista a las 18:30 horas con la actuación del grupo La Tapadera, a la que seguirán juegos infantiles tradicionales y, a las 22:00 horas, la gran verbena con el Grupo Sensación y el Grupo Límite. La noche concluirá con una gran chocolatada.

En la costa, Ribadesella celebrará su noche de San Juan el martes 23 de junio. La programación comenzará a las 20:00 horas con la animación de la Bandina Los Muiles. La medianoche será el momento central, con la contemplación de la gran hoguera, durante la cual se podrá bailar la danza prima y disfrutar de los fuegos artificiales. La verbena, a cargo del DJ Andrés y Vas Bailar, se prolongará hasta el amanecer. El Ayuntamiento ha habilitado un servicio de parcelas para la venta de productos, que estarán disponibles desde las 19:00 horas del día 22 de junio. Antes, el sábado, se celebró San Juan en el barrio de El Portiellu.

En Parres de Llanes, la celebración se divide en dos jornadas. El martes 23 de junio, a las 20:30 horas, se enramarán las fuentes, comenzando por la de la República y continuando por la del Cañu. El miércoles 24, la jornada será más sobria, con una merienda en la Casa Conceju a partir de las 18:00 horas, a la que se invita a los vecinos a colaborar trayendo comida o bebida.

El fin de semana previo también dejó su huella en el barrio de Castañera, en Arriondas, que celebró este domingo la vigesimocuarta edición de la "Ardió" Castañera. El encendido de la foguera de San Juan tuvo lugar a medianoche, en medio de un espectáculo de fuegos artificiales y una notable afluencia de público. El alcalde del concejo, Emilio García Longo, destacó la consolidación de esta cita en el calendario festivo local, subrayando el esfuerzo de la organización y el amplio programa de actividades que incluyó propuestas infantiles, gastronomía, música y un reconocimiento a la Asociación Galban por su labor.

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Por último, la zona de Villa-Caldueñu, en Llanes, ha preparado un programa que arranca el martes 23 con el enrame de la Fuente y el Kiosco a las 20:00 horas, seguido de la cena de los vecinos a las 22:00 y la actuación del DJ Mariano a las 23:00. La quema de la hoguera tendrá lugar en la medianoche. El miércoles 24, la jornada se abrirá con la santa misa a las 13:00 horas, para continuar con una comida popular a las 14:30. La música volverá con la actuación del cantante mexicano Jorge Hernández a las 16:00, los hinchables infantiles a las 18:00 y un concierto de panderetas alumnas de Marta Elola a las 19:00. A las 21.:30 actuará en grupo "Norte" y al finalizar habrá chocolatada, amenizada por el Dj Pacheco.