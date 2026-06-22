Las obras del Cinemar suman varios meses paradas: debieron terminar este domingo 21

Veinticuatro años después de que el Cinemar de Llanes apagara sus luces por última vez y tras quince meses desde que comenzara su rehabilitación integral, ha llegado la fecha señalada en rojo en el calendario para la conclusión de las obras, sin que se haya completado la prometida "resurrección" del edificio. Los trabajos están parados desde hace meses. La obra apenas ha avanzado.

El 21 de junio de 2026, fecha tope fijada en el acta de replanteo firmada el 21 de marzo de 2025 para la finalización de las obras, ya ha quedado atrás, y los trabajos, lejos de concluir, acumulan un enorme retraso, tal y como denunció hace tres meses el PSOE local. Tanto así que algunos expertos en este tipo de actuaciones temen que los trabajos aún puedan alargarse más de un año.

Un obstáculo inesperado

El problema no es menor. Durante la ejecución de las obras, los operarios encontraron un obstáculo inesperado que obligo detener los trabajos y a revisar el proyecto: la presencia de amianto en la estructura del edificio. El hallazgo, aunque no es infrecuente en construcciones de la época, ha obligado a redactar un nuevo plan de actuación para garantizar la seguridad de los trabajadores y futuros usuarios del recinto.

Infografía del futuro aspecto del Cinemar de Llanes. / A. L.

El principio de todo se remonta a la compra del inmueble por parte del Ayuntamiento en febrero de 2022, cuando el consistorio desembolsó 897.000 euros para rescatar del abandono un edificio emblemático, que se encontraba en estado ruinoso, agravado por un incendio registrado en la zona del escenario.

Una necesidad de primer orden

"Cada uno de los 14.000 llaniscos tenemos un pedazo de Cinemar", declaró entonces el alcalde, Enrique Riestra (VxLl), que veía en la operación una necesidad cultural y turística de primer orden. El proyecto de rehabilitación, redactado por el Estudio Batalla Arquitectos, fue adjudicado en enero de 2023 por 71.855 euros, aunque no fue hasta junio de 2024, tras la autorización definitiva del servicio de Patrimonio Cultural del Principado, cuando se dio vía libre a la licitación de las obras.

Finalmente, los trabajos fueron adjudicados por 4,2 millones de euros a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Obras Generales del Norte S. A (Ogensa) y Taller de Urbanismo e Ingeniería S. L., que presentó la mejor de las siete ofertas y planteó reducir el plazo de ejecución a 15 meses.

"Viva el comunismo"

La maquinaria comenzó a moverse a finales de marzo de 2025, cuando el emblemático edificio de la calle Román Romano amaneció vallado y con una grúa de grandes dimensiones instalada en su perímetro. La ilusión por ver renacer el antiguo cine, inaugurado el 30 de julio de 1959 con la compañía de revistas de Manuel Paso, se extendió entre los vecinos.

Mensaje encontrado entre los ladrillos del inmueble del Cinemar de Llanes / LNE

Un hallazgo casual añadió hace un año una capa de interés histórico y emocional al proceso: entre los muros del edificio aparecieron dos ladrillos fechados el 16 de septiembre de 1958, firmados por los albañiles Joaquín Noriega y Felipe Pérez, con un mensaje oculto que decía "Viva el comunismo". El descubrimiento, calificado como una "cápsula del tiempo", añadió una dosis de misterio a todo que rodea al Cinemar.

Gestión pública

El proyecto original contemplaba la transformación del espacio en un moderno centro polivalente para eventos culturales, turísticos y de ocio, con un auditorio principal provisto de butacas móviles, palcos fijos y una caja escénica para funciones teatrales y proyecciones, con capacidad para más de 700 personas.

El objetivo era convertirlo en un referente en la cornisa cantábrica. Pero ahora ese horizonte se ha desdibujado. El proyecto está siendo revisado y nadie se atreve a aventurar cuándo finalizarán las obras. De hecho, la duda es si el Cinemar estará listo antes de que concluya este mandado, en mayo del año que viene.

Noticias relacionadas

El futuro ambigú de doble altura del Cinemar. / A. L.

El equipo de gobierno prefiere mirar al futuro y ha descartado cualquier opción de gestión externa, una vez reabierto en Cinemar. "Será un centro municipal para uso y disfrute de todos los llaniscos y visitantes", han reiterado los dirigentes locales, despejando así las dudas sobre un posible modelo de concesión privada.