La playa más segura del Cantábrico está en Llanes, tiene forma de embudo y es una enorme piscina natural de aguas cristalinas y tranquilas

Poo, la llamativa playa con forma de embudo que todo el mundo quiere visitar por sus peculiaridades y su tranquilidad, presenta un paisaje paradisíaco y se encuentra en la localidad homónima en la mitad occidental del concejo de Llanes. Su rasgo más característico es su transformación en piscina cuando, gracias a su inusual forma, el mar entra sin oleaje al subir la marea y forma este espectacular espacio natural de aguas poco profundas, ideal para familias con niños. Es uno de los arenales más seguros de todo el Cantábrico.

Una de las calas más singulares y seguras de la costa cantábrica

Se trata de una playa sin olas. En pleamar, el mar Cantábrico entra por la canal que se ha ido formando con el paso de los siglos, resultando en una auténtica piscina natural de aguas tranquilas, cristalinas y de poca profundidad. El paisaje en esta playa de arena blanca da un giro de 180º: en bajamar, el agua se retira, dejando a su paso charcos ideales para que los más pequeños disfruten, por ejemplo, buscando cangrejos.

Playa de Poo. / Turismo de Llanes

Calificada como semi-natural, se encuentra en el interior de la ensenada que forma el arroyo Vallina, separada del mar abierto por un estrecho paso entre las rocas, por lo que está muy protegida del oleaje. Con unos 150 metros de longitud, el arenal está rodeado de verdes praderas y acantilados, presentando una estampa de película. Todas estas características hacen que visitar la playa de Poo pueda ser una gran opción de plan familiar, ya que el baño es muy seguro.

El acceso a la playa se puede realizar en coche, en tren o a pie, caminando unos 2 kilómetros desde Poo, en Llanes, que es el concejo asturiano con más playas, superando incluso a Menorca y a Ibiza con respecto a su extensión (Menorca con 119 en 200 kilómetros de línea costera e Ibiza con 53 en 210 kilómetros, mientras que Llanes tiene más de 40 en sus 54 kilómetros de costa).

Cuenta con múltiples servicios

Si esta playa ya era un lugar idóneo para muchos bañistas, a lo que Poo ofrece hay que añadirle los completos servicios con los que cuenta. Incluyen vigilancia, puesto de Cruz Roja, duchas, teléfonos, papeleras distribuidas por toda la playa... junto a una variada oferta hostelera como restaurantes a pie de playa para poder disfrutar del lugar durante todo el día y establecimientos de temporada; además, tiene un camping en el que poder alojarse.

En los alrededores, se dispone de zonas de aparcamiento habilitadas de pago, pero las plazas suelen ser insuficientes por su alto nivel de ocupación. En temporada alta, este aparcamiento rodeado de praderas no tarda en llenarse, por lo que se recomienda llegar temprano. Sin embargo, la línea de ferrocarril es una buena alternativa, ya que está relativamente cerca.

Durante la temporada de verano, hay servicio de salvamento diario desde el 14/6 hasta el 8/9. En cuanto a los animales domésticos, su acceso queda prohibido desde el 1/6 hasta el 30/9.