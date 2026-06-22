Ribadesella capital cervecera de Asturias: acoge la primera Feria de la cerveza artesana con más de ochenta variedades y acompañamiento gastronómico
El evento, organizado por La Ruta del Lúpulo S.L. con la colaboración del Ayuntamiento, ofrecerá nueve propuestas culinarias de foodtrucks
El aparcamiento de la Oficina de Turismo de Ribadesella se convertirá entre el 25 y el 28 de junio en el escenario de la primera edición de la Feria de la cerveza artesana, un evento que aspira a combinar la cultura cervecera con la gastronomía de calle.
El festival, organizado por La Ruta del Lúpulo S.L. con la colaboración del Ayuntamiento de Ribadesella, ofrecerá a los asistentes la posibilidad de degustar más de ochenta tipos de cerveza artesana diferentes, incluyendo opciones sin gluten, procedentes de cerveceros llegados de Asturias, Madrid, Aragón y Galicia.
Programación
La programación, que se extiende a lo largo de cuatro jornadas, arrancará el jueves 25 con la inauguración a las siete de la tarde y un concierto de EnkASILLAES a las nueve. El viernes y el sábado el festival abrirá sus puertas a la una del mediodía, con sesiones de Beer-Mú entre las dos y las tres y media, y cerrará la jornada con actuaciones de Plan de Fuga e Incidencia, respectivamente. El domingo, última jornada, acogerá a las nueve de la noche los concursos a la mejor etiqueta, la mejor cerveza y la mejor foodtruck del festival, seguidos de la entrega de premios.
El carácter familiar del evento se refleja en los talleres infantiles gratuitos programados: creación de mariposas el jueves y viernes, chapas el sábado y marcapáginas el domingo.
Oferta gastronómica
En cuanto a la oferta gastronómica, nueve foodtrucks participarán en el festival, con propuestas que van desde pizzas artesanas de Sicilian in Bocca y hamburguesas gourmet de León Gastro hasta comida venezolana de D&D, salchichas alemanas de Baden Baden, cocina libanesa de La Olla Móvil y crepes de Royal Creps.
La organización subraya que el objetivo principal del evento es dar a conocer un producto elaborado de forma artesanal y profundizar en la cultura de esta bebida, cada vez más instaurada en España, creando un espacio cultural diferente que integra música, gastronomía y actividades para todos los públicos.
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