Ribadesella capital cervecera de Asturias: acoge la primera Feria de la cerveza artesana con más de ochenta variedades y acompañamiento gastronómico

El aparcamiento de la Oficina de Turismo de Ribadesella se convertirá entre el 25 y el 28 de junio en el escenario de la primera edición de la Feria de la cerveza artesana, un evento que aspira a combinar la cultura cervecera con la gastronomía de calle.

El festival, organizado por La Ruta del Lúpulo S.L. con la colaboración del Ayuntamiento de Ribadesella, ofrecerá a los asistentes la posibilidad de degustar más de ochenta tipos de cerveza artesana diferentes, incluyendo opciones sin gluten, procedentes de cerveceros llegados de Asturias, Madrid, Aragón y Galicia.

Programación

La programación, que se extiende a lo largo de cuatro jornadas, arrancará el jueves 25 con la inauguración a las siete de la tarde y un concierto de EnkASILLAES a las nueve. El viernes y el sábado el festival abrirá sus puertas a la una del mediodía, con sesiones de Beer-Mú entre las dos y las tres y media, y cerrará la jornada con actuaciones de Plan de Fuga e Incidencia, respectivamente. El domingo, última jornada, acogerá a las nueve de la noche los concursos a la mejor etiqueta, la mejor cerveza y la mejor foodtruck del festival, seguidos de la entrega de premios.

El carácter familiar del evento se refleja en los talleres infantiles gratuitos programados: creación de mariposas el jueves y viernes, chapas el sábado y marcapáginas el domingo.

Oferta gastronómica

En cuanto a la oferta gastronómica, nueve foodtrucks participarán en el festival, con propuestas que van desde pizzas artesanas de Sicilian in Bocca y hamburguesas gourmet de León Gastro hasta comida venezolana de D&D, salchichas alemanas de Baden Baden, cocina libanesa de La Olla Móvil y crepes de Royal Creps.

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La organización subraya que el objetivo principal del evento es dar a conocer un producto elaborado de forma artesanal y profundizar en la cultura de esta bebida, cada vez más instaurada en España, creando un espacio cultural diferente que integra música, gastronomía y actividades para todos los públicos.