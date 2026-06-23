Más de 30 yoguis dan la bienvenida al verano con 108 saludos solidarios por La Tribu de Llanes

Más de 30 yoguis (practicantes de yoga) dieron la bienvenida al verano en Llanes realizando 108 saludos al sol. Fue a las seis de la mañana, poco antes del amanecer, del primer día del verano, coincidiendo con el solsticio de verano y el Día Mundial del Yoga, cuando este grupo de entusiastas del culto al alma, al cuerpo y a la mente protagonizaron esa práctica en la zona conocida como El Tendederu con un fin solidario: donar los diez euros de inscripción a la asociación La Tribu de Llanes, un colectivo de mujeres cuyo principal objetivo es el de luchar contra el cáncer de mama.

La actividad estuvo organizada por el centro de yoga y pilates, Yogarau, encabezado por Francina, una mallorquina afincada en Llanes. Más de 50 personas colaboraron con la fila 0. Toda la recaudación se ha destinado solidariamente a La Tribu.