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El alevín del Cánicas AC gana el torneo de fútbol-base Gaitero Cup-2026

El infantil y el cadete del club cangués, subcampeones

Los campeones, tras la final

Los campeones, tras la final / J. M. Carbajal

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El equipo alevín del Cánicas AC, que dirige Manu Peña Blanco, redondea su brillante temporada con la conquista del torneo de fútbol-base Gaitero Cup-2026, cuya final se disputó en la calurosa tarde de ayer, domingo, 21 de junio, con los termómetros superando los 33 grados alrededor de las 17.15 horas, en el campo Nuevo Santa Cruz-Manolo Chaso, en la ciudad de Cangas de Onís.

Los integrantes del Cánicas.

Los integrantes del Cánicas. / J. M. Carbajal

Los pupilos de Manu empezaron perdiendo ante el conjunto gallego del Umia CF por 0 goles a 2, presa del nerviosismo y la presión, aunque consiguieron equilibrar el marcador (2-2) en el tiempo reglamentario. Después, en la tanda de penaltis, los cangueses consiguieron imponerse por 3 tantos a 2. Una victoria merecida tras un sobresaliente torneo de fútbol-8.

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El saludo de los dos equipos antes del inicio de la final.

El saludo de los dos equipos antes del inicio de la final. / J. M. Carbajal

Por otra parte, el equipo infantil del Cánicas AC, dirigido por el técnico Riki Mori, caía derrotado en la final del citado torneo Gaitero Cup ante el conjunto gallego del Arosa SC por 1 gol a 2; en tanto, el cadete del Cánicas AC también perdía por la mínima (0-1) frente a los también gallegos del Umia Club de Fútbol.

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