Cangas de Onís proyecta cubrir el parque infantil Santa Cruz para proteger a los peques de la lluvia y el sol
La obra , impulsada por el Ayuntamiento, se iniciará en los próximos meses
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Ayuntamiento de Cangas de Onís contempla una obra ambiciosa e innovadora que se iniciará en los próximos meses: "la futura cubierta del parque infantil de Santa Cruz, una actuación en la que llevamos meses trabajando y que esperamos licitar este verano o a comienzos del otoño", según el regidor José Manuel González Castro. Se trata de "una infraestructura pionera en el Oriente de Asturias y dará respuesta a una demanda de muchas familias, permitiendo disfrutar del parque durante más días al año, protegiendo a los más pequeños de la lluvia y del sol. Además, estará realizada en madera, integrándose perfectamente en el entorno y mejorando este espacio público tan utilizado por nuestros niños y niñas", apuntó el alcalde.
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos butacas plegables de terraza más baratos del mercado: respaldo regulable en 7 posiciones mediante los reposabrazos
- Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la normativa de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior