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Cangas de Onís proyecta cubrir el parque infantil Santa Cruz para proteger a los peques de la lluvia y el sol

La obra , impulsada por el Ayuntamiento, se iniciará en los próximos meses

El parque infantil de Santa Cruz.

El parque infantil de Santa Cruz. / J. M. Carbajal

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El Ayuntamiento de Cangas de Onís contempla una obra ambiciosa e innovadora que se iniciará en los próximos meses: "la futura cubierta del parque infantil de Santa Cruz, una actuación en la que llevamos meses trabajando y que esperamos licitar este verano o a comienzos del otoño", según el regidor José Manuel González Castro. Se trata de "una infraestructura pionera en el Oriente de Asturias y dará respuesta a una demanda de muchas familias, permitiendo disfrutar del parque durante más días al año, protegiendo a los más pequeños de la lluvia y del sol. Además, estará realizada en madera, integrándose perfectamente en el entorno y mejorando este espacio público tan utilizado por nuestros niños y niñas", apuntó el alcalde.

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