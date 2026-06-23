Cientos de personas celebran la espectacular colección de fuegos artificiales en Cangas como colofón a las fiestas de San Antoniu-2026
La Pirotencia Pibierzo SL. de León ofreció un espectáculo de 15 minutos de duración sobre el río Sella para clausurar las celebraciones patronales
Una "riada" humana disfrutó la pasada medianoche de la espectacular colección de fuegos artificiales en el entorno de El Puentón, a la vera del Sella, como colofón a las fiestas de San Antoniu-2026. Fueron, aproximadamente, 15 minutos de estruendo y colorido sobre el cielo de la vieja capital del Reino de Asturias, a cargo de la Pirotencia Pibierzo SL., de León, y con medidas de seguridad en los barrios colindantes con el emblemático Monumento Nacional. Después, la "movida" se trasladó al macro-parking de El Lleráu con la monumental verbena amenizada por la orquesta "Nuevo Tango" y Suarezz DJ, que se dilató hasta bien entrada la madrugada de este lunes.
Previamente, en la tarde de ayer, con una temperatura que sobrepasó con creces los 30º, hubo reparto del bollu preñau y la botella de vino a los socios, también en el aparcamiento de El Llerau, epicentro del día de "La Jira", cerca de la terminal de autobuses de Cangas. Eso sí, algunos prefirieron pasar la tarde en otro punto de la ciudad, en Contranquíl, donde antaño tenía lugar la merienda campestre, y no dejaron de pasar la oportunidad de contemplar el partido entre España y Arabia Saudí, con triunfo de La Roja por 4 goles a 0.
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