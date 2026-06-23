La Confederación Hidrográfica del Cantábrico instala una nueva estación pluviométrica en Cabrales

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), dentro de las actuaciones y obras de mejora del Sistema Automático de Información hidrológica (SAI CH Cantábrico), amplía la red física de datos en campo mediante la instalación de una estación pluviométrica en el concejo de Cabrales. Esas actuaciones están financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU.

La ampliación supone una inversión de 20 246,86 euros. La nueva estación refuerza la capacidad de obtención de datos meteorológicos en tiempo real para el seguimiento hidrológico de la cuenca. La instalación está equipada con sensores para la medición de la precipitación, mediante pluviómetro calefactado, y de la temperatura del aire, además de los correspondientes sistemas de adquisición y transmisión de datos. La alimentación eléctrica se realiza mediante energía solar fotovoltaica y cuentan con los elementos de protección necesarios para garantizar su funcionamiento en condiciones ambientales adversas. Además, incorpora una cámara de observación con fines meteorológicos.

Datos en tiempo real

El SAI CH Cantábrico ofrece datos en tiempo real sobre los niveles de las aguas, los caudales circulantes, las lluvias registradas y las temperaturas recogidas en las estaciones de control. La información bruta recogida de forma automática en las bases del SAI se actualiza de forma cincominutal. Sus principales objetivos son: la mejora de la información hidrológica; y también el seguimiento de avenidas, a efectos de prevenir y minimizar sus daños.

Las actuaciones de mejora del SAI CH Cantábrico resultan de especial interés para organismos y administraciones con competencias en protección civil durante la gestión de episodios de avenidas, puesto que los datos obtenidos son fundamentales para el sistema de alerta temprana y el sistema de ayuda a la decisión, especialmente en las zonas definidas como áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs).

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Con esta nueva incorporación, la red SAI CHC alcanza un total de 164 estaciones, que integran 149 puntos de control de nivel, 126 pluviómetros y 132 termómetros. Por comunidades autónomas, Asturias cuenta con 84 estaciones, seguida de Cantabria, con 42; Navarra, con 15; el País Vasco, con 12; Galicia, con 7; y Castilla y León, con 4 estaciones.