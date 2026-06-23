El "Ejército de Javi" "conquista" Covadonga: "Volvemos con el corazón lleno de gratitud"

Los termómetros marcaban 29 grados al filo de las 13.45 horas este domingo, cuando a los sones de gaita y tambor, así como con el rugido de más de un centenar de motos, llegaba al pie de la explanada de la santa cueva de Covadonga la marcha solidaria del denominado "Ejército de Javi", procedente de la ciudad de Cangas de Onís, desde donde partió la comitiva a las 9.30 horas tras las fotos de rigor ante El Puentón, a la vera del Sella. Entre los andarines, estaban el concejal de Deportes, Agustín García, y el portavoz municipal del PSOE en el Consistorio cangués, Severino Asprón, entre otros.

La solidaridad, una vez más, se volcó en esta ocasión en la lucha contra el Nedamss (desorden del neurodesarrollo con regresión, movimientos anormales, pérdida del habla y epilepsia), enfermedad genética y neurodegenerativa, rara y grave, que tiene como uno de sus pacientes a Javi Gómez, un niño ovetense de 9 años de edad.

El "Ejército de Javi" "conquista" Covadonga / J. M. Carbajal

Además, como ya ocurriera el año anterior, los integrantes de la asociación "El Ángel de Javi" y demás colectivos colaboradores fueron recibidos en las inmediaciones del pozón de la santa cueva por decenas de motos convocadas por el grupo "Solidaridad sobre ruedas", que tienen su sede en Pola de Siero.

"Un año después volvemos para dar las gracias por todo lo conseguido y para seguir luchando por todo lo que falta. Este año volvemos con el corazón lleno de gratitud". Era el lema de esta marcha solidaria que volvió a resultar todo un éxito, pese a las altas temperaturas reinantes en el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa.

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En esta oportunidad también se contó con la presencia de una nutrida representación de vehículos "600", así como otros coches clásicos, que les aguardaban en la explanada de la basílica. Posteriormente, hubo misa en la susodicha basílica y luego ofrenda.