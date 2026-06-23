Expertos de la Universidad de Oviedo debatirán sobre el reto demográfico en Panes

La asociación cultural El Cantu la Jorma, de Suarías, ha organizado para este viernes 26, a las seis de la tarde, una mesa redonda en la sala polivalente del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, en Panes, que abordará el reto demográfico en el contexto actual de recuperación económica. El encuentro, de entrada libre hasta completar aforo, contará con la participación de dos economistas de la Universidad de Oviedo que analizarán las dinámicas poblacionales en zonas rurales.

Roberto Fernández Llera, profesor de Economía de la Universidad de Oviedo, miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y síndico mayor, compartirá mesa con Javier Suárez Pandiello, catedrático de Economía Pública de la misma institución académica. La moderación del debate correrá a cargo de Celina Pérez Melero, quien guiará la conversación en torno a las estrategias y desafíos que plantea el fenómeno del despoblamiento.

Perspectiva técnica

La elección del título de la mesa redonda, "Reto demográfico en tiempos de recuperación", sugiere un enfoque que vincula las tendencias poblacionales con el ciclo económico actual, un aspecto relevante para municipios que han visto decrecer su población en las últimas décadas. La presencia de ambos expertos, con trayectorias consolidadas en el análisis económico desde la academia, aportará una perspectiva técnica a un debate que afecta directamente al devenir de los pequeños concejos rurales.

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El evento se enmarca dentro de las actividades programadas por la asociación cultural local, que busca generar espacios de reflexión sobre cuestiones que inciden en el territorio. La celebración de esta mesa redonda en Suarías sitúa al concejo de Peñamellera Baja en el centro de un debate que trasciende sus límites municipales y que afecta a amplias zonas de la geografía asturiana y nacional.