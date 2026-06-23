Faustino García, apasionado de la astronomía, impartirá una charla en el Parador de Cangas de Onís
El evento será el próximo viernes, 26 de junio, a las 19.30 horas
El 26 de junio, a las 19.30 horas, en la biblioteca Dulce María Prida del Parador de Turismo 'Monasterio de San Pedro de Villanueva (Cangas de Onís), Faustino García de la Cuesta, un apasionado en astronomía que de una forma didáctica ayudará a entender el fenómeno del eclipse de sol que se podrá disfrutar en Asturias el próximo 12 de agosto, siendo el título de su ponencia "¿Cómo hay que ver el eclipse total de sol el 12 de agosto?”. Será el último encuentro de esta temporada, hasta el mes de octubre, en que se reanudarán las ponencias culturales.
Durante la temporada de verano en el Parador de Turismo de Cangas de Onís se dará paso a la cultura en forma de música con motivo de la undécima edición del Festival Atardeceres Mágicos en el Claustro. El primero de estos conciertos y que inaugurará el festival, está dentro del festival universitario organizado por todo el Principado de Asturias por la Universidad de Oviedo y que en Cangas de Onís se desarrollará en el Parador, concierto a cargo de Pablo y Daniel Zapico, dúo de archilaúd y tiorba, programado para el 30 de junio a las 19.30 horas.
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