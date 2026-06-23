Instalan una manguera para llevar agua a la majada de Amuesa y alguien la vandaliza a las 24 horas

Ganaderos de Cabrales colocaron este fin de semana una manguera para llevar agua a la majada de Amuesa desde una fuente situada a más de dos kilómetros de distancia. El líquido apenas corrió, porque fue vandalizada solo veinticuatro horas después: apareció cortada. Los ganaderos han decidido enterrar la manguera en los próximos días para garantizar su conservación, minimizar el riesgo de nuevos daños y asegurar el suministro de agua.

El incidente se produce después de años de quejas y protestas por los incumplimientos de la Administración, que había prometido solucionar el grave problema que supone la falta de agua en Amuesa, una majada situada en el corazón mismo del parque nacional de los Picos de Europa y en la que tienen su ganado en la actualidad tres ganaderos.

Acción de protesta

La última acción de protesta ocurrió el pasado 27 de mayo, cuando unos cincuenta ganaderos se concentraron en Carreña de Cabrales para exigir una solución al problema. La concentración se saldó con un acuerdo entre el sector y el Ayuntamiento de Cabrales. El Consistorio se comprometió a aportar el material necesario y a transportarlo hasta la zona entre el 8 y el 15 de este mes, mientras que los ganaderos asumirían los trabajos de instalación. El material fue trasladado finalmente el día 12.

Ganado en la majada de Amuesa, con el Picu Urriellu al fondo. / Cedida a LNE

La urgencia de la actuación viene determinada por el calendario del ganado. Los ganaderos afectados alertaron de que, sin agua, se verían obligados a bajar su ganado cuando aún no habrían pasado los tres meses de permanencia en el puerto que exigen algunas ayudas públicas. Ese regreso anticipado podría implicar, además de la pérdida de subvenciones, una sanción administrativa y comprometer la alimentación del ganado para el invierno.

Solución de emergencia

La problemática del agua en Amuesa no es nueva. Los ganaderos llevaban años reclamando una solución. Hace ahora un año, uno de los ganaderos afectados ya denunciaba que la única charca natural existente en Amuesa llevaba entre veinte y treinta años secándose progresivamente, y que el parque nacional había prometido una solución.

La instalación de la manguera que ahora ha sido cortada representa el primer paso tangible para resolver una situación que, según los ganaderos, amenaza con descapitalizar la actividad en esa zona de la montaña cabraliega.

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Más allá de esta solución de emergencia, los ganaderos han planteado la necesidad de impulsar una actuación de mayor alcance para el futuro: la construcción de una balsa de almacenamiento de agua similar a la que existe en la sierra del Cuera. Esta infraestructura, además de garantizar el abastecimiento ganadero, podría servir como punto de carga de agua para la lucha contra incendios.