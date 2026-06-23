Jornadas sobre "San Pedro Poveda y los mártires del siglo XX", en Covadonga

Del 26 al 28 de agosto, se desarrollarán en el santuario mariano de Covadonga unas jornadas bajo el título "San Pedro Poveda y los mártires del siglo XX" y estarán dirigidas por el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino y se han organizado con motivo del 90 aniversario de los Mártires del siglo XX en España. Al encabezar San Pedro Poveda el grupo de todos ellos, y ya que fue canónigo en Covadonga, se ha elegido el santuario como sede de esta cita de tres días de duración.

El encuentro, que tendrá lugar en el salón de actos del Museo de Covadonga, con entrada libre hasta completar aforo, comenzará el miércoles, 26 de agosto, y contará con la charla de Carmen Aparicio Valls, de la Universidad Gregoriana de Roma, sobre "San Pedro Poveda, una vida para Cristo". A continuación, se oficiará la santa misa y ofrenda floral ante la imagen de San Pedro Poveda, presidida por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

El jueves, día 27, los participantes podrán asistir a la conferencia de Armando Pego Puigbó, de la Universidad Ramón Lull (Barcelona), sobre "Pedro Poveda, en Covadonga: el secreto espiritual de sus proyectos pedagógicos". Seguidamente, tendrá lugar "La espiritualidad martirial de san Pedro Poveda", por Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid; en tanto, por la tarde, será el turno de Mª Victoria Hernández Rodríguez, postuladora romana, quien hablará sobre "Espiritualidad martirial en España, antes y después de la gran prueba". La última conferencia del día correrá a cargo de Jaime López Peñalba, de la Universidad San Dámaso de Madrid, con el título "El espíritu de los mártires del siglo XX en España".

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Al día siguiente la primera conferencia del día será pronunciada por Didier France, ExDirector de AIN Francia, Comisión Nuevos Mártires, quien hablará sobre "El martirio del siglo XX, en Europa y en todo el mundo". A continuación, Melchor Sánchez de Toca, del Dicasterio para las Causas de los Santos en el Vaticano hablará sobre "El martirio, ¿la santidad más peculiar del siglo XX?". Por la tarde, Fernando Millán Romeral, de la Universidad de Comillas (Madrid) tendrá una conferencia que versará sobre "Los mártires del siglo XX, portadores de la esperanza que no defrauda" y finalizará las jornadas el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes con su conferencia "Mártires para evangelizar la cultura pagana moderna".