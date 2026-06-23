"Jurassic Park" está en Asturias: el pueblo costero que tiene más dinosaurios que habitantes

En un lugar emblemático de la costa asturiana, entre las localidades de Colunga y Lastres, hay un pueblo con más dinosaurios que habitantes. Es el "Jurassic Park" español. En San Telmo, donde viven tan solo ocho vecinos, se alza el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), un edificio que tiene forma de gran huella y que alberga una de las muestras más didácticas y completas del mundo, con casi 2.500 metros cuadrados de espacio expositivo. El MUJA cuenta con más de 8.000 fósiles y una veintena de réplicas de dinosaurios a tamaño real.

Desde su apertura al público, allá por la primavera de 2004, millones de asistentes le han consolidado como el equipamiento cultural más visitado de la región. El factor del "tiempo" actúa como hilo conductor, mostrando la evolución de la vida en la Tierra desde sus inicios hasta la llegada del hombre, haciendo un especial hincapié en los tres periodos de la Era de los Dinosaurios: Triásico, Jurásico y Cretácico, a los que hace referencia cada uno de los tres dedos de la gran huella que da forma al edificio, diseñado por el arquitecto Rufino Uribelarrea, quien tuvo en cuenta para su construcción la integración absoluta con el paisaje, así como de elementos constructivos sostenibles y arquitectónicos, no dejando absolutamente nada a la improvisación.

Imagen aérea del MUJA y su entorno. / MUJA

Un viaje mágico en el tiempo

En su exposición permanente, estructurada a través de una secuencia cronológica, reproducciones, esqueletos y fósiles adentran al público en el descubrimiento de las edades de la Tierra y modo de vida de aquellos espectaculares animales que hace millones de años poblaron "la costa de los Dinosaurios". El jardín, previo al espacio museístico, alberga decenas de réplicas a tamaño real, identificadas con paneles informativos, las cuales resultan un gran divertimento especialmente para los niños más pequeños. Entre los más destacados, un Tiranosaurus Rex, Triceraptos o Diplodocus.

La visita al MUJA es una magnífica lección de historia para todas las edades, tratándose de una de las colecciones más completas y didácticas sobre esta fascinante especie. La estructura de madera, procedente de bosques escandinavos, sirve de entorno al aprendizaje y forma un entramado de arcos que simulan las costillas de los dinosaurios, transmitiendo la sensación de viaje en el tiempo. Por ello, infinidad de viajeros coinciden en que el MUJA es un plan redondo para todas las familias, aunando cultura y entretenimiento: "Es un museo excelente, tanto en el interior como en el exterior. Me ha dejado absolutamente fascinada. La exposición súper detallada, muy interesante. Un diez", escribe una usuaria.

La colección fundacional del Museo está constituida por unos 8.000 ejemplares de fósiles procedentes exclusivamente del Jurásico asturiano, articulada en cuatro núcleos principales: icnitas de dinosaurio (alrededor de 150 huellas extraídas del litoral de la región), restos de vertebrados , fósiles vegetales y elementos invertebrados.

Visitantes en el MUJA / MIKI LOPEZ / LNE

Nuevos hallazgos

La aparición del MUJA, en su vertiente más académica y con una infraestructura propia para las inspecciones, hace pensar que estos hallazgos no dejarán de aumentar. Desde hace años, la costa jurásica asturiana venía reclamando una institución museística tal, que le concediera un verdadero valor a los hallazgos de tantos años. Con la posibilidad de ostentar a mejor yacimiento jurásico de Europa, se mantiene a la espera del distintivo de Patrimonio de la Humanidad que concede la UNESCO. El pasado mes de junio, se rescataron, con ayuda de un helicóptero del 112, de una playa de Ribadesella, bloques de hasta 700 kilos con nuevos fósiles de un gran dinosario, que se acabarán exponiendo en el espacio museístico.

Visitantes en el MUJA en Colunga. / Ángel González / LNE

Además del área principal, el edificio tan singular del MUJA ofrece una serie de espacios que completan la experiencia. Entre ellos, una sala de exposiciones temporales, auditorio, sala de talleres, sala inmersiva, cafetería, zona de juegos o área de descanso. Entre las actividades didácticas adaptadas a diversos grupos, están algunos de los talleres orientados a los escolares. Por ejemplo, excavar para hallar fósiles con herramientas de paleontólogo, crear una propia máscara de dinosaurio o buscar pistas como auténticos científicos y científicas para así poder obtener respuesta sobre el origen de la vida y de los dinosaurios.

Réplicas de dinosaurios, con el edificio del MUJA al fondo. | LNE / LNE

Rodeado de verde y con vistas al mar

El Museo se alza en la zona costera, rodeado de verde y con vistas al mar, sembrado de maquetas y réplicas a tamaño real, un continente paisajístico que amplifica el contenido divulgativo. Entre tomas de fotos, algunos viajeros describen la impresión de caminar entre un bosque poblado de saurios, evocando a un parque temático jurásico. Motivo por el que para muchos visitantes, solo el lugar ya justifica la experiencia, enlazando la visita a un paseo por el puerto costero y por los pueblos próximos de Colunga y Lastres.

Visitantes en el MUJA en Colunga. / Ángel González / LNE

Quienes ya han estado, recomiendan a los futuros visitantes reservar varias horas para así poder disfrutar con calma tanto de los espacios exteriores como interiores. Además, mencionan que el aparcamiento no es excesivamente grande, por lo que resulta conveniente llegar con la suficiente antelación,especialmentee en temporadas y días de mayor afluencia turística. La sensación compartida es la de que el tiempo en sus instalaciones pasa volando, por lo que se hace aconsejable una cierta planificación previa de la visita.

Precios de la entrada

La entrada general ronda en adultos los siete euros, con descuentos para familias numerosas, personas con discapacidad acreditada o mayores de 65 años y gratuidad para los menores de 0 a 3 años. Respecto de las mascotas, no está permitido su acceso al interior del Museo, pero el público puede permanecer con ellas en el exterior debidamente atadas. Los miércoles, durante todo el año, la entrada es totalmente gratuita.