Llanes realiza tareas de desbroce y limpieza en los accesos a las playas de Ballota, Poo, San Martín, Toranda y Torimbia

El Ayuntamiento de Llanes, a través de la Concejalía de Pueblos, continúa con las actuaciones de los Planes de Desbroce y de Limpieza de Pueblos, que en las últimas semanas han ejecutado trabajos de limpieza y mantenimiento a lo largo de toda la geografía del concejo.

De este modo, y comenzando por el sector litoral del municipio, desde el Plan Municipal de Desbroce se han abordado labores de siega, desbroce y mantenimiento en diversos tramos de la senda costera: de Pendueles, a Vidiago, Riegu, Puertas y Andrín; desde el mirador de La Boriza sobre Ballota hasta Las Llamas, en La Portilla; y el tramo de Poo a Celoriu.

De modo complementario se ha abordado igualmente el desbroce y acondicionamiento del camino del mirador de La Boriza, y del camino de bajada a la playa de Ballota; de la carretera de la playa de Poo y de la senda que conduce a la misma por La Mazuga; así como de los diversos caminos peoniles en el entorno de la playa de San Martín.

De igual modo, se han abordado los trabajos de mantenimiento y desbroce de la carretera de subida al aparcamiento de Torimbia, así como de los caminos de bajada a las playas de Toranda y de Torimbia, y de la senda que las conecta por el litoral.

Así mismo, el Plan Municipal de Desbroces ha procedido a la limpieza, siega y mantenimiento de calles y espacios públicos en las localidades de Balmori y de Villa, en el paseo de la playa de Celoriu y el aparcamiento de El Tábanu, así como en la carretera de la iglesia de Pría.

Noticias relacionadas

También se han realizado trabajos de siega y mantenimiento en el campo de fútbol de Pendueles, la fuente de Puertas, y en las localidades de Riegu y Tresgrandas.