Maxi Llamedo, plata, en el Europeo Máster de maratón, en Pitesti (Rumanía)

Maxi Llamedo Blanco (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella) se hizo con la medalla de plata, en K-1 y dentro del grupo de edad de 65 a 69 años, en el Campeonato del Mundo Máster de maratón, prueba dilucidada en la tarde de este domingo, en Pitesti (Rumanía). El palista asturiano, integrante de la selección nacional española, invirtió en los 15.400 metros de recorrido un tiempo de 1 hora 19 minutos y 18 segundos.

El dorado metal fue para el noruego Sverre Petlund, con un registro de 1 hora 19 minutos y 16 segundos; mientras, otro español, el corverano José Manuel Rodríguez Fernández (Club Náutico Ensidesa), se hizo con la presea de bronce tras completar el trazado en 1 hora 20 minutos y 06 segundos. Llamedo y Rodríguez, harán barco de equipo, en la modalidad de K-2, en busca de otra medalla en esa cita continental.