Vuelve a Llanes este domingo la feria agroecolólgica y de producción local "Domingos de Llantariega"

El parque de Posada Herrera, en la villa de Llanes, acogerá este domingo una nueva edición de los "Domingos de Llantariega", una iniciativa organizada por el Ayuntamiento, que pretende poner en valor a los productores y artesanos locales del concejo mediante una feria agroalimentaria y de artesanía que se desarrolla el último domingo de cada mes.

Desde primera hora de la mañana, los asistentes podrán recorrer un mercado que pone en valor lo mejor de la despensa llanisca y asturiana, con productos agroalimentarios locales, ecológicos y con Indicación Geográfica Protegida (IGP) y, así mismo, con artesanía de productores locales. Una oportunidad para comprar de manera responsable, conocer a los productores de cercanía y disfrutar de la riqueza gastronómica y artesana del concejo.

Actividades para todos los públicos

Entre las iniciativas que se anuncian para esta edición de los "Domingos de Llantariega" destaca la presencia de un corral de razas autóctonas asturianas (de 10:00 a 14:30 horas), una oportunidad para conocer de cerca una seña de identidad de la ganadería llanisca.

Los más pequeños también serán protagonistas en “Llantariega”. De 11:00 a 14:30 horas habrá hinchables y juegos gratuitos en el parque de Posada Herrera.

Además, la banda de gaitas “Los Trasgos” pondrá el acento festivo y popular con música tradicional asturiana, de 11:00 a 15:00 horas, animando el ambiente del mercado con tonadas, ritmos y danzas que invitan a participar.

Vales de compra

Durante la feria, y a partir de las 10:30 horas comenzará el reparto de vales para visitas guiadas a la villa (con un valor total de 150 euros en vales), con especial atención a su pasado marinero. Cada asistente recibirá un vale para dos personas por cada 30 euros de compra realizada en el mercado.

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Así, de 20:00 a 21:30 horas, tendrá lugar una visita guiada de temática marinera que recorrerá los rincones más emblemáticos de la villa vinculados a su tradición pesquera. El recorrido abordará el papel histórico del Gremio de Mareantes de San Nicolás, la caza de ballenas y su impacto en la economía medieval llanisca, el funcionamiento de la Lonja de Llanes como centro neurálgico del pescado fresco, o las artes de pesca tradicionales, con explicaciones sobre redes, nasas y aparejos.