Llanes asumirá en solitario la reforma integral de la instalación eléctrica del colegio público de Posada, tras negarse el Principado a colaborar

El Ayuntamiento de Llanes ha sacado a licitación la reforma integral de la instalación eléctrica en baja tensión del Colegio Público Valdellera, ubicado en la localidad de Posada, una actuación que incluye también la escuela infantil anexa al centro. El presupuesto base de licitación asciende a 201.032,78 euros y el plazo para la presentación de ofertas finalizará el próximo 8 de julio. La obra será asumida en solitario por el Ayuntamiento, tras negarse el Principado a colaborar.

La intervención, que cuenta con un plazo estimado de ejecución de tres meses y que se pretende acometer durante el período estival para minimizar las molestias a la comunidad educativa, contempla el desmontaje y la renovación completa del sistema eléctrico de todo el conjunto. El edificio principal del C.P. Valdellera, de tres plantas y una superficie de 1.022 metros cuadrados, y la escuela infantil anexa, de 508 metros cuadrados en planta baja, verán sustituidos sus cuadros eléctricos, canalizaciones, cableado, mecanismos y luminarias.

Renovación de la iluminación

El proyecto sitúa la renovación de la iluminación como uno de sus pilares fundamentales. La instalación de más de 370 regletas LED de alta eficiencia, de 36 vatios y 3.960 lúmenes cada una, junto con 35 plafones LED de 20 vatios, permitirá una reducción significativa del consumo energético y de los costes de mantenimiento. Una de las aulas contará, además, con iluminación regulable en intensidad y temperatura de color, una funcionalidad que busca adaptar el espacio a las distintas actividades que se desarrollen en él.

En materia de seguridad, la nueva instalación incorporará más de 130 luminarias de emergencia permanentes para garantizar la evacuación del edificio en caso de fallo del suministro eléctrico. Al tratarse de un centro de pública concurrencia con alta ocupación, el sistema dispondrá de un suministro complementario o de socorro que asegure el funcionamiento de los servicios esenciales ante cualquier incidencia. La cocina, donde se concentran equipos de gas, contará con detectores de gas y una electroválvula de corte automático, y se instalarán interruptores diferenciales de alta sensibilidad para minimizar el riesgo de electrocución.

Negativa del Principado a colaborar

El alcance del proyecto incluye también la instalación de un sistema de megafonía centralizado para mejorar la comunicación interna y la gestión del centro, así como la dotación de radiadores eléctricos en la escuela infantil para garantizar el confort térmico en ese edificio.

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha señalado que desde el Ayuntamiento se trató de que fuese el Principado quien se hiciese cargo de la obra "al entender que no es ningún mantenimiento, sino una obra nueva, y que así lo hizo el Principado en otras localidades de nuestra comunidad", y ha indicado que "también se propuso la cofinanciación de la obra". Ante la negativa del Principado, el Ayuntamiento de Llanes abordará esta reforma integral, "muy importante para los alumnos y toda la comunidad educativa del colegio Valdellera", ha afirmado el regidor.

Ahorro en la factura eléctrica

La concejala de Educación, Aurora Aguilar, ha declarado, por su parte, que esta reforma integral "no solo mejorará la eficiencia energética y supondrá un ahorro en la factura eléctrica, sino que, sobre todo, reforzará la protección de los más pequeños y de todo el personal del centro".

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La inversión proyectada por el consistorio llanisco modernizará unas instalaciones que, a tenor de las declaraciones institucionales, habían quedado fuera de los planes de inversión del Gobierno regional, lo que ha llevado al municipio a asumir en solitario el coste de una reforma que, además de los evidentes beneficios en eficiencia y seguridad, permitirá al centro educativo de Posada disponer de unas infraestructuras eléctricas acordes con los estándares actuales.