La ola de calor abrasa los lagos de Covadonga: 41 grados este miércoles

Los termómetros alcanzaron los 41 grados a primera hora de la tarde de hoy, miércoles, en la zona de Vega La Tiese, a 1.108 metros de altitud, en las inmediaciones del lago La Ercina, en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa, lo que desanimó a los turistas a acercarse con esas altas temperaturas a visitar esos bucólicos parajes del paraíso natural.

Un termómetro marca 41 grados en los lagos den Covadonga. / LNE

"Hoy, nos abandonó la gente por el calor", comentó un cangués ante la calurosa ola que afecta a buena parte de la Cornisa Cantábrica y resto del país.