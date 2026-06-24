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La ola de calor abrasa los lagos de Covadonga: 41 grados este miércoles

La alta temperatura registrada en Vega La Tiese, a 1.108 metros de altitud, desanima a los visitantes a acercarse al parque nacional de los Picos de Europa

El lago Enol desde el mirador de Entrelagos.

El lago Enol desde el mirador de Entrelagos. / Ramón Díaz

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Lagos de Covadonga (Cangas de Onís)

Los termómetros alcanzaron los 41 grados a primera hora de la tarde de hoy, miércoles, en la zona de Vega La Tiese, a 1.108 metros de altitud, en las inmediaciones del lago La Ercina, en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa, lo que desanimó a los turistas a acercarse con esas altas temperaturas a visitar esos bucólicos parajes del paraíso natural.

Un term´pometro marca 41 grados en los lagos den Covadonga.

Un termómetro marca 41 grados en los lagos den Covadonga. / LNE

"Hoy, nos abandonó la gente por el calor", comentó un cangués ante la calurosa ola que afecta a buena parte de la Cornisa Cantábrica y resto del país.

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