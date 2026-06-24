El PSOE de Llanes denuncia el retraso "clamoroso" de las obras del Cinemar y exige un "calendario detallado y realista" sobre su finalización

La fecha marcada en rojo en el calendario ya ha quedado atrás. El pasado 21 de junio debieron concluir las obras de rehabilitación del Cinemar de Llanes, el antiguo cine de la villa que el Ayuntamiento adquirió en 2022 para convertirlo en un auditorio con capacidad para más de 700 personas. Sin embargo, los trabajos, lejos de haber finalizado, acumulan un retraso que el Grupo Municipal Socialista ha calificado de "clamoroso" y que ya fue advertido por esta formación hace tres meses.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Llanes, Óscar Torre, ha exigido al equipo de gobierno, integrado por Vecinos por Llanes y el Partido Popular, que fije de manera inmediata un "calendario detallado y realista" sobre la finalización de los trabajos y puesta en servicio del edificio. La obra comenzó en marzo de 2025, con un plazo de ejecución de quince meses, que no se ha cumplido.

Falta de planificación y transparencia

Torre ha criticado la gestión del proyecto y ha acusado al equipo de gobierno de falta de planificación y transparencia. "Cada vez que se produce un retraso, el gobierno municipal no solo no da explicaciones, sino que cuando lo hace recurre a excusas o responsabiliza a terceros, pero lo cierto es que los plazos no se cumplen y la obra no avanza al ritmo comprometido", ha señalado.

Infografía del vestíbulo del Cinemar tras su rehabilitación. / A. L.

El retraso, no obstante, no es la única preocupación que expresan los socialistas. Torre ha insistido en que el problema no se limita únicamente a los plazos incumplidos, sino también a la ausencia de información clara sobre el futuro uso del equipamiento. "No sabemos cuáles van a ser los usos exactos del Cinemar, más allá de que se habla de un auditorio para congresos y eventos culturales, turísticos y de ocio. Pero hay muchas más dudas que certezas", ha expuesto.

Incertidumbre y retrasos

El PSOE también ha cuestionado el modelo de gestión que se prevé para la instalación, reclamando que se concreten los planes del equipo de gobierno para una inversión que asciende a 4,2 millones de euros financiados con recursos municipales. "El Cinemar es una inversión muy importante para Llanes y no puede seguir envuelta en incertidumbre, retrasos y falta de información", ha añadido Torre, quien reclama un cronograma actualizado que permita conocer cuándo estará finalizado el proyecto y en qué condiciones entrará en funcionamiento.

El proyecto de rehabilitación del Cinemar, que fue adquirido por el Ayuntamiento en febrero de 2022 por 897.000 euros, ha sido considerado por el gobierno local como la obra "estrella" del mandato. La ejecución de los trabajos fue adjudicada a la unión temporal de empresas Obras Generales del Norte (OGENSA) y Taller de Urbanismo e Ingeniería. El proyecto está siendo revisado en la actualidad.

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Amianto en la estructura

La intención del Consistorio es recuperar para el uso público un edificio emblemático, inaugurado en 1959 y clausurado en 2002, que se encontraba en estado ruinoso. Durante la ejecución de las obras, los operarios encontraron un obstáculo inesperado que obligó a detener los trabajos y a revisar el proyecto: la presencia de amianto en la estructura del edificio. El hallazgo, aunque no infrecuente en construcciones de la época, ha obligado a redactar un nuevo plan de actuación para garantizar la seguridad de los trabajadores y futuros usuarios del recinto.