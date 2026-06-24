Ribadesella enciende una gigantesca hoguera por San Juan
Cientos de asistentes protagonizaron una danza prima alrededor de las llamas y se lanzaron fuegos artificiales
La festividad de San Juan está ofreciendo estos días en la comarca un mosaico de actividades que combinan el arraigo más profundo con la animación musical más actual. Localidades como Arenas de Cabrales, Balmori (Valmori), Ribadesella, Parres de Llanes, Villa y Arriondas, han sido o serán escenarios celebraciones.
El plato principal del «menú» de San Juan se sirvió ayer, en Ribadesella. La programación comenzó a las 20.00 horas con la animación de la Bandina Los Muiles. La medianoche fue el momento central, con el encendido de una gigantesca hoguera, en torno a la cual cientos de personas interpretaron una danza prima y se lanzaron fuegos artificiales. La verbena, con DJ Andrés y «Vas Bailar», continuaba al cierre de esta edición.
También en Villa, en el valle llanisco de Caldueñu, hubo hoguera en la medianoche. Y antes, enrame de la fuente y el kiosco, cena vecinal y verbena. Hoy habrá más actos en Villa: misa (13.00 horas), comida popular, actuación del cantante mexicano Jorge Hernández, juegos infantiles, concierto de panderetas de alumnas de Marta Elola, verbena y chocolatada.
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