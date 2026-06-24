Ribadesella respira: el tráfico se restablecerá en el puente del Sella en ambos sentidos durante todo el verano

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible retirará a partir del próximo viernes 26 de junio el corte de carril que afecta al puente sobre el río Sella en el kilómetro 3 de la carretera N-632, en el municipio de Ribadesella. La medida, que permitirá restablecer la circulación en ambos sentidos, responde al propósito de compatibilizar los trabajos de rehabilitación estructural y funcional de la infraestructura con la movilidad durante la temporada estival.

La decisión supone un respiro para la fluidez del tráfico en el único paso rodado que conecta las dos orillas de la villa riosellana. El puente, construido originalmente en 1865 y reconstruido tras la Guerra Civil en 1940, apenas ha sido objeto de reparaciones profundas en las últimas décadas. Las actuales obras, que arrancaron con retrasos respecto a los plazos inicialmente anunciados en 2022, cuentan con una inversión global de 7,74 millones de euros (IVA incluido) y buscan garantizar la estabilidad estructural y funcional de un viaducto que acumula más de ocho décadas de servicio.

Ampliación del tablero

El proyecto contempla la ampliación del tablero de los 8,96 metros actuales a 13,15 metros, lo que permitirá incorporar una acera peatonal más amplia, de 4,20 metros, y un carril bici. Según fuentes del Ministerio, esta actuación responde a una demanda de la ciudadanía de Ribadesella para dotar de un carril bici al único paso existente sobre el río Sella, fomentando así una movilidad activa y más sostenible. La intervención incluye, además, el refuerzo de las cimentaciones mediante nuevos encepados de micropilotes en pilastras y estribos, así como medidas para prevenir la socavación de las pilastras en el cauce fluvial.

Desde el inicio de las obras, el puente ha sido objeto de sucesivas restricciones: cortes de un carril con tráfico alternativo regulado por semáforos, cortes totales puntuales de varias horas y habilitación de itinerarios alternativos a través de la autovía del Cantábrico (A-8) entre los enlaces de Lloviu y Pandu-Bones. Durante los periodos de cierre total, se ha permitido el paso peatonal sobre el tablero y la circulación de vehículos de emergencia.

Cambio de planificación

La retirada del corte de carril a partir del 26 de junio no implica la paralización de los trabajos, sino un cambio en su planificación para evitar afecciones a la circulación durante los meses de verano, cuando la afluencia de visitantes a Ribadesella se incrementa de forma significativa. El Ministerio ha precisado que los trabajos que se ejecuten durante este periodo no conllevarán afectaciones al tráfico. Aunque no ha detallado cuándo se reanudarán las restricciones una vez concluida la época estival, será previsiblemente en septiembre.

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El puente sobre la ría del Sella, con sus 196 metros de longitud y 14 vanos, es una pieza clave para la movilidad en el concejo de Ribadesella. Su historia reciente es también la de una larga sucesión de promesas incumplidas y anuncios que se remontan a décadas atrás y desencuentros entre las administraciones implicadas.