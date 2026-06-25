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Alimerka inaugura en El Prestín (Parres) uno de sus supermercados más singulares y moderno

La compañía ha realizado una importante inversión para adaptar el establecimiento a su entorno y reforzar el servicio comercial en una zona estratégica del oriente asturiano

La tienda estará atendida por un equipo de 47 profesionales formados para garantizar un servicio eficiente, cercano y orientado a la excelencia en la atención al cliente

Personal de Alimerka en El Prestín (Parres).

Personal de Alimerka en El Prestín (Parres). / Cedida

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Prestín (Parres)

Alimerka continúa avanzando en la evolución de su modelo comercial con la apertura de un nuevo supermercado en El Prestín (Parres), que es singular tanto por sus dimensiones y características como por su ubicación estratégica. El proyecto ha supuesto una importante inversión para acondicionar la parcela e integrarlo en las particularidades del entorno, con el objetivo de ofrecer un servicio moderno y accesible a vecinos y visitantes de una de las zonas con mayor dinamismo turístico del oriente asturiano.

Ubicada en la parcela 211 de El Prestín (Parres), la nueva tienda dispone de 2.146 metros cuadrados construidos, de los que 1.156 están destinados a sala de ventas, convirtiéndose en uno de los de mayor tamaño de la compañía en Asturias. Su localización, con acceso rodado desde la AS-114 y conexión peatonal accesible desde la N-625, refuerza la oferta disponible para la población del entorno. Además, se encuentra a apenas dos minutos en coche del centro de Cangas de Onís y a cinco de Arriondas, y cuenta también con un aparcamiento de 135 plazas, cuatro de ellas dotadas con puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La nueva tienda será gestionada por un equipo de 47 profesionales, seleccionados con el objetivo de garantizar un servicio eficiente, cercano y orientado a la excelencia en la atención al cliente. El supermercado combina la atención personalizada de sus secciones tradicionales con soluciones que agilizan y hacen más cómoda la experiencia de compra. Como novedad, Alimerka ha incorporado cuatro terminales de autocobro, que convivirán con cuatro cajas tradicionales atendidas por personal, combinando rapidez y autonomía con la atención personalizada para adaptarse a las diferentes preferencias y necesidades de los clientes.

El punto de venta ofrece un formato completo, con pescadería, carnicería y charcutería atendidas por profesionales especializados, así como panadería y frutería en formato de libre servicio. Asimismo, incorpora el servicio Click & Collect para facilitar la recogida de pedidos realizados previamente. Integra, además, las principales mejoras contempladas en el nuevo modelo de tienda, entre ellas el rediseño de las secciones de bodega y perfumería, la incorporación de etiquetas electrónicas y una distribución del espacio que favorece un recorrido más intuitivo, así como la sección “Lo tienes hecho”, la nueva propuesta de platos listos para comer. 

Compromiso con la sostenibilidad

En coherencia con el compromiso de Alimerka con la sostenibilidad, este supermercado ha sido diseñado bajo criterios de eficiencia energética y respeto al entorno, incorporando sistemas de refrigeración de CO₂, murales frigoríficos cerrados para optimizar el consumo e iluminación LED de bajo consumo. Además, el circuito de pantallas digitales se ha ampliado con dos nuevas para cabeceras de sección y un nuevo soporte de visibilidad digital en secciones, con el objetivo de seguir trabajando en la mejora de la comunicación a cliente y en la reducción del uso de papel. 

La accesibilidad es otro de los aspectos prioritarios del proyecto. Además de los itinerarios accesibles, el supermercado dispone de aseos adaptados para clientes, vestuarios accesibles para el personal y puntos de llamada en las secciones atendidas mediante señal luminosa y auditiva. También cuenta con cinco plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

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Con esta nueva apertura, la cadena asturiana refuerza su compromiso con el territorio, desarrollando un modelo de tienda que combina proximidad, calidad y adaptación al entorno, y que contribuye a mejorar la experiencia de compra, impulsando la excelencia en la atención al cliente y consolidando un modelo comercial basado en la cercanía, la innovación y la calidad del servicio.

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