Cientos de personas celebran la fiesta de San Juan en Ribadesella con merienda campestre, hoguera, danza prima y verbena
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Ribadesella celebró un año más por todo o alto la fiesta de San Juan. Cientos de personas se juntaron en el práu San Xuan para recibir al verano y honrar al santo. Los presentes protagonizaron una merienda campestre, con la animación de la Bandina Los Muiles. La medianoche fue el momento central de la celebración, con el encendido de la tradicional hoguera de San Xuan, en torno a la cual cientos de personas interpretaron una danza prima. Una verbena puso el broche de oro a la fiesta.
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