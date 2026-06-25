Denuncian continuos accidentes por el lamentable estado del trayecto de Enol a La Ercina, en los lagos de Covadonga
Un coche revienta una rueda al esquivar un bache y una piedra en la calzada, mientras los usuarios reclaman una renovación integral del tramo
En la jornada de este miércoles, en el tramo de la carretera que une la bifurcación hacia Enol con las inmediaciones de Vega La Tiese, en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa, un coche reventó una rueda cuando esquivaba un bache al apartarse de otro vehículo que bajaba de la zona del lago La Ercina, en la deteriorada calzada.
"El chaval que subía –trabaja en un refugio de montaña– al apartarse pegó contra una piedra enorme. Pero, bueno está la carretera para una desgracia entre los baches y las enormes piedras que hay por la orilla, porque a eso que hay no se le puede llamar cuneta. Hasta que no caiga un coche o un taxi a Buferrera aquí nadie hará nada de nada", comentó un testigo presencial de la incidencia.
"Y bueno en el paso canadiense –en el acceso a Vega La Tiese– pinchando las bicis día sí y día también. Brutal la desidia con este tramo de carretera", dijo ese mismo testigo, cansado de contemplar problemas en la angosta carretera que lleva pidiendo a gritos una actuación de renovación integral para evitar males mayores, tal como viene reclamando desde hace tiempo el Ayuntamiento de Cangas de Onís, presidido por José Manuel González Castro.
A tenor de lo observado, parece que tampoco este verano se acondicionará ese tramo, cada vez más peligroso para conductores y cicloturistas, dado que este año no habrá final de etapa de la Vuelta Ciclista a España en los lagos de Covadonga, más concretamente en el área de servicio de Buferrera.
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