Llanes destina 400.000 euros del remanente de tesorería para equipar el antiguo cine Cinemar
Problemas "sobrevenidos" durante las obras, como la aparición de amianto en la estructura del edificio, han obligado a redactar un modificado del proyecto
El Ayuntamiento de Llanes destinará 400.000 euros a la adquisición e instalación del equipamiento del antiguo cine Cinemar, cuyas obras de rehabilitación integral siguen su curso. Estos 400.000 euros se aportarán a través de una modificación de crédito procedente del remanente de tesorería, que se aprobará en el próximo pleno.
La intención del equipo de gobierno, que integran VxLl y PP, es tener listo todo el equipamiento audiovisual necesario para el Cinemar cuando finalicen las obras en curso. En relación con la demora en la ejecución de la reforma del emblemático cine llanisco, los dirigentes locales han indicado que los distintos problemas que han ido surgiendo en las obras se están solventando con la colaboración de los técnicos municipales y la dirección de obra, a cargo de los Estudios de Arquitectura Batalla, redactores del proyecto.
Estos problemas "sobrevenidos", como la aparición de amianto en la estructura, han obligado a redactar un modificado del proyecto para poder seguir adelante con los trabajos sin más retrasos.
Climatización del edificio
De otra parte, el Ayuntamiento ha licitado el contrato para la dirección de obra de las instalaciones térmicas y de climatización del edificio del Cinemar, en el marco de su rehabilitación integral para convertirlo en centro cultural. El presupuesto base de licitación es de 11.616 euros, y la presentación de ofertas está abierta hasta el próximo 9 de julio.
"Seguimos adelante con esta obra querida y deseada por los llaniscos y llaniscas; con una gran carga emotiva también y, sobre todo, con gran proyección para el futuro de nuestro concejo", ha señalado el alcalde, Enrique Riestra. "Alguno habrá que todavía se acuerde del ‘auditorio fantasma del Sablón’, que nos costó a los vecinos del concejo dos millones de euros a cambio de una maqueta".
"Cuando llegamos al gobierno de este Ayuntamiento, 400.000 euros era el montante total del capítulo de inversiones que había en los presupuestos municipales. Ahora, en cambio, disfrutamos de músculo económico y capacidad financiera para poder acometer obras de esas características con fondos municipales. Por ejemplo, estos 400.000 euros que destinaremos del remanente de tesorería al equipamiento audiovisual del Cinemar", concluyó Riestra.
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