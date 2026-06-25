Medalla de oro para Maxi Llamedo, en K-2, en el Europeo Máster de maratón

El piragüista parragués Maxi Llamedo Blanco (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella) redondeó su participación en el Campeonato de Europa Máster de maratón conquistando, en la jornada de ayer, 23 de junio, la medalla de oro en la modalidad de K-2, en esta oportunidad formando barco de equipo con el corverano José Manuel Rodríguez Fernández (Club Náutico Ensidesa), dentro del grupo de edad de 65 a 69 años, en aguas rumanas de Pitesti. Siarhei Yashyn y Sverre Petlund quedaron segundos; en tanto, el metal de bronce fue para Romano Macias y Francisco Laterza.

Maxi Llamedo, en primer término. / Cedida