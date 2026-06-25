Mejoras en el área de las minas de Buferrera, en los Lagos de Covadonga

Marchan a buen ritmo las obras de rehabilitación de los accesos a las Minas de Buferrera, en la zona de Los Lagos de Covadonga, en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa. La actuación permite recuperar este enclave histórico en condiciones de seguridad, con intervenciones específicas en el interior de la mina como la puesta en seguridad de la galería base, el entibado tradicional con madera y la protección integral del acceso, ejecutadas por especialistas en minería de interior con amplia experiencia en técnicas de posteo, junto con la recuperación del antiguo trazado ferroviario minero.

Asimismo, se está renovando completamente la señalética del entorno y reparando el acceso que conecta la susodicha mina con la zona conocida como Vega La Tiese y las inmediaciones del Lago La Ercina, donde ha sido necesario reconstruir por completo la caja del camino debido al deterioro provocado por las condiciones meteorológicas extremas propias de este entorno de alta montaña, en una intervención que supera los 80.000 euros.

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Obras en las minas de Buferrera. / J. M. Carbajal

Las actuaciones forman parte de la transformación integral del entorno de los Lagos de Covadonga, el espacio natural protegido más visitado del Principado de Asturias. Desde 2023 se desarrollan inversiones financiadas con fondos MRR que superan el millón de euros y que han permitido mejorar infraestructuras y equipamientos como el arboreto, el botiquín, el centro de exposiciones, la depuradora, los generadores, los aseos, los vallados perimetrales, la señalización y los senderos, reforzando la calidad del uso público y la conservación de este entorno emblemático.