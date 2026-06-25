Otea denuncia la "flagrante competencia desleal" que supone para los hosteleros de Ribadesella la Feria de la cerveza, que se celebra estos días

La patronal hostelera asturiana ha trasladado su "rechazo y profundo malestar" ante la celebración de la I Feria de la Cerveza Artesana en Ribadesella, programada entre el 25 y el 28 de junio en el aparcamiento de la Oficina de Turismo. Este evento, organizado por una empresa privada externa, con la colaboración del Ayuntamiento de Ribadesella, supone un nuevo y flagrante episodio de competencia desleal hacia el tejido empresarial local, un colectivo que sostiene la economía, el empleo y el turismo del municipio durante los doce meses del año.

Considera que se produce "un agravio al sector", basado en los siguientes puntos:

Privilegio en el espacio público : Mientras que los establecimientos permanentes sufren restricciones de espacio, tasas por la instalación de terrazas y rigurosos controles de ruidos, a las iniciativas itinerantes se les cede el suelo público más estratégico (el aparcamiento de la Oficina de Turismo ) y se les permite una actividad musical y de hostelería sin las mismas exigencias arquitectónicas ni sanitarias.

: Mientras que los sufren restricciones de espacio, tasas por la instalación de terrazas y rigurosos controles de ruidos, a las se les cede el suelo público más estratégico (el aparcamiento de la ) y se les permite una actividad musical y de hostelería sin las mismas exigencias arquitectónicas ni sanitarias. Fuga de capital y nulo arraigo fiscal : Las nueve foodtrucks y los cerveceros participantes provienen, en su gran mayoría, de fuera del municipio y de otras comunidades autónomas ( Madrid , Aragón , Galicia ). Los ingresos generados durante estos cuatro días no se revertirán en Ribadesella , sino que se marcharán con las empresas organizadoras , dejando al comercio y la hostelería local vacíos en pleno inicio de la temporada estival.

: Las nueve y los provienen, en su gran mayoría, de fuera del municipio y de otras comunidades autónomas ( , , ). Los ingresos generados durante estos cuatro días no se revertirán en , sino que se marcharán con las , dejando al comercio y la hostelería local vacíos en pleno inicio de la temporada estival. Destrucción del empleo local: El empleo en el sector no se crea con festivales de cuatro días. Los restaurantes, sidrerías y bares de Ribadesella mantienen plantillas estables, pagan la Seguridad Social de sus trabajadores todo el año y sufren las dificultades de la estacionalidad invernal. Es incomprensible que las instituciones públicas premien a empresas foráneas justo a las puertas del verano.

"Consideramos un desacierto que se utilicen recursos públicos para promocionar la gastronomía de calle en formato foodtruck, un modelo que compite directamente con la amplísima, variada y excelente oferta gastronómica que ya existe en Ribadesella", señala OTEA, que insta al Ayuntamiento de Ribadesella y al resto de consistorios de la región a "reflexionar sobre el modelo de turismo y eventos que quieren promover".

"No estamos en contra de dinamizar nuestros pueblos y villas, pero la animación no puede pasar por perjudicar económicamente a quienes pagamos los impuestos municipales todo el año. Exigimos que las administraciones locales dejen de subvencionar y amparar la competencia desleal disfrazada de 'cultura gastronómica'", añade.

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La hostelería asturiana, según OTEA, exige, con vistas al futuro, que cualquier evento que implique venta de comida y bebida en el espacio público "cuente obligatoriamente con la participación prioritaria y mayoritaria de los negocios locales, garantizando así un terreno de juego justo e igualitario para todos".