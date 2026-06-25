La playa asturiana que popularizó un ministro de Zapatero: baños en el Cantábrico rodeados de vacas y verdes praderas

Es la playa asturiana que popularizó Alfredo Pérez Rubalcaba, el que fuera vicepresidente de España durante el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Toranda, ubicada en Niembro (Llanes), es el arenal en el que veraneó el político fallecido durante 33 años y donde halló su refugio secreto. "Es el lugar ideal donde recargar las pilas", dijo a LA NUEVA ESPAÑA el exministro cántabro, que murió en 2019.

Siendo mucho menos famosa que Gulpiyuri, Cuevas de Mar o Torimbia, esta playa compite en belleza con todas las demás. Su paisaje es de ensueño. A la arena blanca y las aguas cristalinas se suma un entorno rural, rodeado de verdes praderas con vacas y fuertes acantilados. Lo más llamativo de este arenal es que las vacas pastan a un paso del mar Cantábrico. Un Cantábrico bravo, pues Toranda está bañada por un fuerte oleaje.

Toranda es la playa de Niembru, a la que se accede por una pista tras cruzar el pueblo, situado más hacia el interior. Para acceder a ella se aparca antes del pueblo en un parking. Desde la localidad hay un paseo hasta el arenal.

Hacia el oriente desemboca la ría de Niembro, formando un estuario de gran interés biológico. En sus inmediaciones existe un mirador con unas espectaculares vistas. Dispone de servicio de restauración y equipamientos.

Más de 40 calas

Llanes, el "Benidorm asturiano" por su tirón turístico, está lleno de playas y calas preciosas. Allí donde se mire hay arena fina blanca, aguas cristalinas y un entorno verde de salvaje vegetación. Es el municipio del Principado con mayor número de playas: más de 40 a lo largo de sus 54 kilómetros de línea costera. Teniendo en cuenta su extensión, son más que las que tiene Ibiza (entre 50 y 60 en 210 kilómetros de costa) y Menorca (119 en 200 kilómetros).

En Llanes hay playas sin mar, con vistas al Urriellu y con la arena más blanca de todo el Cantábrico. Algunas son muy famosas, otras en cambio están escondidas y son menos conocidas. Esta es una selección de las playas con más encanto del precioso concejo del oriente asturiano.