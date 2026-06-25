El PP denuncia el "sectarismo" del PSOE por su veto al tren cremallera a los lagos de Covadonga: "Es la solución más ecológica"

Tren a los Lagos sí, tren a los Lagos no. Ese es el debate. El rechazo de los partidos de izquierda en la Junta General a una proposición no de ley del PP –apoyada por Foro y Vox– en la que se solicitaba realizar un estudio de viabilidad para la construcción de un tren cremallera de Covadonga a los Lagos ha desatado un nuevo enfrentamiento político y judicial.

El diputado autonómico del PP, Pedro de Rueda, ha expresado este jueves en Cangas de Onís su malestar por lo que considera "sectarismo" y "mala fe" del PSOE al haber introducido en el plan rector de uso y gestión (PRUG) del parque nacional de los Picos de Europa una cláusula que veta de manera específica el tren cremallera, una medida que califica de "alucinante" porque "también podía prohibir expresamente centrales nucleares, pero parece que eso no hace falta, ha ironizado.

El ejemplo de Montserrat

De Rueda ha insistido en que el tren cremallera, que la izquierda abraza cuando le interesa", es "la solución más ecológica" para regular el acceso al parque nacional, citando el ejemplo de Montserrat, cuyo funicular, según un estudio de 2024, evita la emisión de "cientos de toneladas de CO2 a la atmósfera".

El parlamentario ha defendido que el trazado planteado hace años para el tren a los Lagos discurre "en gran medida fuera del parque nacional" y que lo tocaría "lo mínimo imprescindible". De hecho, el 90% del recorrido sería ajeno al espacio protegido, en el que únicamente se adentraría en sus últimos metros.

Autobuses de gasóleo

Ha añadido que un tren cremallera permitiría dejar las carreteras actuales para uso exclusivo de habitantes, ganaderos y fuerzas de seguridad, y ha calificado de "indefendible" que se defienda el uso de autobuses de gasóleo en lugar de un sistema ferroviario no contaminante, que "regula el acceso y da una buena imagen".

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro (PP), ha respaldado la demanda y las críticas de De Rueda, y ha recordado que su Ayuntamiento lleva "más de una década" defendiendo el tren cremallera como alternativa al actual plan de transporte a los Lagos, que califica de insostenible porque se basa en "cuarenta autobuses de gasóleo subiendo y bajando por una carretera de alta montaña". Ha subrayado que el PSOE votó a favor del tren cremallera en un pleno municipal y en la Junta General, pero "las intenciones son otras".

Prohibición expresa

El regidor ha criticado el procedimiento seguido en el PRUG: "Nos pasaron un documento para alegar en el que no aparece la prohibición expresa del tren cremallera. Y sin embargo, en el documento que llevaron para aprobación al patronato, sí viene esa prohibición". Por este motivo, el Ayuntamiento recurrió el PRUG, al considerar que hubo "una indefensión manifiesta", por las "decisiones arbitrarias" del PSOE. González Castro ha expuesto que el rechazo al tren cremallera es "contrario a la normativa europea en materia de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático".

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Sobre los argumentos de la izquierda de que el tren cremallera "llevaría el turismo masivo al parque", esgrimido durante el debate de la proposición no de ley, De Rueda la ha tachado de "absurda" porque, precisamente, este sistema permite regular el acceso de forma más controlada, ", porque sabemos exactamente quién es sube y quién baja".